'Cine de Barrio' vuelve a TVE tras seis semanas sin hueco en la programación por eventos especiales

Los seguidores de 'Cine de barrio' por fin pueden respirar tranquilos... al menos de momento. Tras seis semanas consecutivas desaparecido de la parrilla de La 1, el emblemático espacio cinematográfico regresa este sábado a la programación de la cadena pública. El formato conducido por Inés Ballester retoma su hueco habitual tras más de un mes de parón forzoso.

Y es que, a pesar de ser uno de los formatos más históricos y longevos de la televisión en España, RTVE ha dejado claro en los últimos meses que 'Cine de barrio' ya no es una de sus prioridades. Más allá de las lógicas cancelaciones por eventos deportivos insalvables, La 1 no ha tenido reparos en levantar el programa de su parrilla a la mínima oportunidad para testar otras ofertas.

La racha de ausencias del programa de Inés Ballester comenzó el pasado 16 de mayo, cuando fue sustituido por un maratón especial de la saga 'Star Wars'. A partir de ahí, el formato encadenó un sinfín de contratiempos que justificaron su ausencia en la programación cada sábado.

Las finales de la Champions League femenina y masculina ocuparon su franja durante las dos semanas posteriores, siete días después, La 1 canceló su tarde para emitir el especial sobre la visita del Papa a Madrid y en las últimas dos semanas de ausencia, la cadena prefirió apostar primero por un maratón de 'Toy Story'y, posteriormente, por la emisión del Mundial.

La sequía de entregas del formato termina este 27 de junio. 'Cine de barrio' vuelve por todo lo alto rindiendo homenaje a los grandes de nuestro cine con la emisión de 'Los que tocan el piano', una comedia mítica protagonizada por un reparto de auténtico lujo: Tony Leblanc, Concha Velasco, Alfredo Landa, José Sazatornil y José Bódalo.

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La cita arrancará a las 19:10 horas con el habitual previo conducido por Ballester y sus colaboradores, para dar paso a la película a las 19:30 horas.