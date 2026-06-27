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Viernes 26 de junio

Audiencias TV ayer: 'Tu cara me suena' baja por el efecto del Mundial y 'La revuelta' supera a 'De viernes'

La primera media hora del España - Uruguay arrasa en la madrugada y se hace con un desorbitado 58% de share

'Tu cara me suena' / 'De viernes' / 'La revuelta'

'Tu cara me suena' / 'De viernes' / 'La revuelta' / ANTENA 3 / TELECINCO / LA 1

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Redacción Yotele

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Madrid
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PRIME TIME

Antena 3

Tu cara me suena: 15,9% y 1.149.000

La 1

La revuelta: 9,1% y 826.000

Camino a Nueva York: 12,5% y 798.000

Telecinco

De viernes: 6,7% y 617.000 / 10% y 719.000

Cuatro

First Dates: 5,2% y 451.000

El Blockbuster: Hasta el último hombre: 5,3% y 474.000

laSexta

laSexta Clave:

laSexta Columna: 5,1% y 449.000

Equipo de Investigación: 5% y 455.000 / 4,4% y 312.000

La 2

Trivial Pursuit: 4,2% y 348.000

Cifras y letras: 5,4% y 490.000

Plano general: 2% y 190.000

Historia de nuestro cine: 2,3% y 172.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (13,7%), La 1 (13,7%), Telecinco (8,2%), laSexta (5,6%), Cuatro (5,6%), La 2 (3,5%).

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Mes: La 1 (14,1%), Antena 3 (12,7%), Telecinco (8,5%), Cuatro (6,4%), laSexta (5,5%), La 2 (3,5%).

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