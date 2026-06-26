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Diez años bailando

A Summer Story celebra su décimo aniversario con 80.000 asistentes y una noche histórica de David Guetta

El festival reunió durante dos jornadas en Arganda del Rey a grandes nombres de la electrónica como Armin van Buuren, DJ Nano, Nicky Romero, Jamie Jones y Fantasm.

David Guetta en 'A Summer Story'

David Guetta en 'A Summer Story'

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Carlos Merenciano

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Madrid
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A Summer Story cerró este fin de semana su décimo aniversario con una edición multitudinaria en la Ciudad del Rock de Arganda del Rey. Cerca de 80.000 personas pasaron por el recinto durante dos jornadas que volvieron a situar al festival entre las principales citas de música electrónica de Madrid.

David Guetta fue el gran protagonista del sábado con su única actuación en la Península. El DJ francés ofreció un set de más de hora y media en el que repasó algunos de sus mayores éxitos ante un público que llenó el escenario principal. El cierre volvió a quedar en manos de DJ Nano con ‘Oro Viejo’, acompañado en el tramo final por Jamie Jones.

La primera jornada también concentró buena parte de los nombres fuertes del cartel. Armin van Buuren encabezó la noche del viernes, que contó además con las actuaciones de Ely Oaks y Nicky Romero. La programación se repartió en tres escenarios y se prolongó durante más de doce horas.

Fantasm puso el punto final cuando ya había amanecido, convirtiéndose en uno de los nombres más destacados de la vertiente hard techno de esta edición. Su actuación despidió una jornada marcada por la variedad de estilos dentro de la electrónica.

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Con esta décima edición, A Summer Story refuerza su posición dentro del calendario musical nacional. La organización ya trabaja en la cita de 2027 después de cerrar un aniversario marcado por la asistencia masiva y por un cartel con algunos de los DJ más reconocidos del panorama internacional.

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