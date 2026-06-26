Diez años bailando
A Summer Story celebra su décimo aniversario con 80.000 asistentes y una noche histórica de David Guetta
El festival reunió durante dos jornadas en Arganda del Rey a grandes nombres de la electrónica como Armin van Buuren, DJ Nano, Nicky Romero, Jamie Jones y Fantasm.
A Summer Story cerró este fin de semana su décimo aniversario con una edición multitudinaria en la Ciudad del Rock de Arganda del Rey. Cerca de 80.000 personas pasaron por el recinto durante dos jornadas que volvieron a situar al festival entre las principales citas de música electrónica de Madrid.
David Guetta fue el gran protagonista del sábado con su única actuación en la Península. El DJ francés ofreció un set de más de hora y media en el que repasó algunos de sus mayores éxitos ante un público que llenó el escenario principal. El cierre volvió a quedar en manos de DJ Nano con ‘Oro Viejo’, acompañado en el tramo final por Jamie Jones.
La primera jornada también concentró buena parte de los nombres fuertes del cartel. Armin van Buuren encabezó la noche del viernes, que contó además con las actuaciones de Ely Oaks y Nicky Romero. La programación se repartió en tres escenarios y se prolongó durante más de doce horas.
Fantasm puso el punto final cuando ya había amanecido, convirtiéndose en uno de los nombres más destacados de la vertiente hard techno de esta edición. Su actuación despidió una jornada marcada por la variedad de estilos dentro de la electrónica.
Con esta décima edición, A Summer Story refuerza su posición dentro del calendario musical nacional. La organización ya trabaja en la cita de 2027 después de cerrar un aniversario marcado por la asistencia masiva y por un cartel con algunos de los DJ más reconocidos del panorama internacional.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los empresarios venezolanos que pagaron un millón a Zapatero y sus hijas pidieron ayuda al expresidente para obtener la nacionalidad española
- La Luna de fresa de junio marca la primera gran cita astronómica del verano
- ¿Dónde fue el epicentro del terremoto en Venezuela? Mapa del lugar del seísmo
- El rincón más antiguo de Barcelona: nació como Barcino romana y hoy guarda algunos de los edificios más históricos de la ciudad
- Las amas de casa pueden solicitar una ayuda de 628 euros al mes tras cumplir los 65 años
- Detenidos cuatro falsos dentistas y un propietario de clínicas en Olesa de Montserrat y Esplugues de Llobregat
- Los 180 vehículos de la caravana del Tour repartirán más de dos millones de regalos en Catalunya
- Terremoto en Venezuela, hoy en directo: última hora del seísmo, fallecidos, heridos y desaparecidos