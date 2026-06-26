‘Sueños de libertad’, avance del capítulo de hoy viernes 26 de junio: la Guardia Civil encuentra el pastillero de Brossard

‘Sueños de libertad’ emite este viernes 26 de junio, a las 15:45h, un nuevo capítulo en Antena 3, que también estará disponible en atresplayer y Disney+. La entrega cerrará la semana con una posible pista alrededor de la muerte de Brossard.

La Guardia Civil encontrará el pastillero del empresario francés, un hallazgo que puede resultar decisivo para aclarar qué ocurrió antes de su fallecimiento. La investigación podría dar así un nuevo giro después de que su muerte conmocionara a toda la colonia.

Mientras tanto, Nieves tratará de recuperar poco a poco la normalidad tras salir de prisión. Al comprobar que su familia empieza a dejar atrás los peores momentos, propondrá organizar una comida para celebrar su regreso. Pablo, además, agradecerá a Damián su ayuda para encontrar al abogado que logró defenderla.

Miguel seguirá negándose a reconocer lo que siente por Claudia, pese a encontrarse cada vez mejor cuando está con ella. Sus actos, sin embargo, comenzarán a contradecir sus palabras y terminará haciéndole un regalo a la dependienta.

Noticias relacionadas

Pablo también querrá conocer mejor las intenciones de Salva. El empresario le preguntará por sus planes de futuro y por lo que realmente busca en su relación con Mabel, dejando claro que no piensa mantenerse al margen.