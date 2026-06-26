¿Podrá Cataluña participar ahora en Eurovisión tras la entrada de 3Cat a la UER?

3Cat ha dado un paso relevante en su proyección internacional al incorporarse a la Unión Europea de Radiodifusión. La organización aprobó su entrada el 25 de junio durante su Asamblea General de Praga, aunque lo hizo bajo una nueva figura: la de miembro auxiliar. Esta categoría reconoce a operadores que atienden a una gran comunidad lingüística autónoma y permite ampliar su colaboración con la red europea.

La decisión ha despertado rápidamente una pregunta entre los seguidores de Eurovisión: ¿podría Cataluña competir con una candidatura propia? Por ahora, la respuesta es no. La UER reserva la posibilidad de participar en el festival a sus miembros de pleno derecho, mientras que 3Cat figura como miembro auxiliar. Su incorporación está orientada al intercambio de contenidos informativos, musicales y sonoros, además de la cooperación en ámbitos como la transformación digital y las lenguas minoritarias.

La situación tampoco es exactamente la misma que la de Canadá. CBC/Radio-Canada fue admitida en la misma asamblea como miembro de pleno derecho, después de haber pertenecido a la UER como asociado desde 1950. Un cambio en los estatutos permitió ampliar esta condición a radiotelevisiones de países extracomunitarios que cumplen determinados requisitos institucionales.

Ser miembro pleno convierte técnicamente a CBC/Radio-Canada en una radiotelevisión elegible para Eurovisión, ya que la propia UER señala que todos sus miembros pueden competir. Eso no significa, sin embargo, que Canadá vaya a debutar de forma automática: tendría que solicitar su participación y ser aceptada dentro de la lista definitiva de cada edición.

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En el caso de 3Cat, su nueva posición no desplaza a RTVE, que continúa siendo la televisión encargada de representar a España en Eurovisión. La entrada sí supone un reconocimiento institucional para el audiovisual catalán y abre nuevas vías de colaboración internacional, pero una candidatura propia de Cataluña exigiría un cambio de categoría o una modificación de las reglas actuales del certamen.