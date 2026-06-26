Entrevista YOTELE
Paz Padilla: "No entiendo por qué se me pregunta tanto por mi etapa en 'Sálvame', solo quiero que les vaya bien y sean felices"
La presentadora regresa a las tardes de Telecinco con 'El show de Paz', un formato que combina humor, emoción y solidaridad.
Paz Padilla vuelve a ponerse al frente de un programa en Telecinco con 'El show de Paz', un nuevo formato de tarde que apuesta por el humor, las historias humanas y los héroes anónimos. En una entrevista con YOTELE, la presentadora explica cómo afronta este regreso a la cadena, defiende la necesidad de recuperar la alegría en televisión, desvela cómo ha participado en la creación del espacio y habla también de su continuidad en 'La que se avecina', de su momento vital y de los proyectos que prepara como actriz.
YOTELE: Regresas a Telecinco con un programa que lleva tu propio nombre. ¿Qué vamos a encontrar en 'El show de Paz'?
PAZ PADILLA: Me impresiona un poco que tenga mi nombre, aunque al llamarse Paz también pienso que es una palabra tan necesaria y tan bonita que tampoco la identifico solo conmigo. Siempre digo que no es un programa para mí, sino para todo el mundo: para los colaboradores y para la gente que lo vea. ¿Qué va a haber? Pues mucho amor y mucho humor. Utilizo el humor, que es el don que Dios me ha dado para hacer que la gente se ría, y el amor porque va a haber mucha ayuda, colaboración, búsqueda de héroes anónimos… Muchas cosas bonitas. Es un programa para que la gente sea feliz.
YOTELE: ¿También busca recuperar algunos valores que quizá se han perdido en televisión?
PAZ PADILLA: Yo creo que sí. El humor es una herramienta muy potente porque lo relaciono con la alegría, y la alegría también la relaciono con lo contrario del miedo. Cuando uno lo pasa mal necesita reírse, necesita olvidarse un rato de sus problemas. Muchas veces dices: "Qué falta me hacía reírme". Creo que por eso el humor vuelve a tener importancia. Es una emoción tan necesaria como la tristeza o la rabia. Lo que pasa es que ahora parece que solo está bien visto enfadarse, criticar o decir lo que no te gusta. Está muy poco valorado decir "te quiero", dar las gracias, reconocer la ayuda o hablar de felicidad. Y eso va a estar en 'El show de Paz'.
YOTELE: El programa mezcla humor, emoción, entrevistas… ¿Cómo consigues combinar todos esos elementos?
PAZ PADILLA: Si has visto 'El humor de mi vida', mi obra de teatro, es exactamente eso. Trato todas las emociones porque todas forman parte del ser humano. Mi director siempre decía que tengo un don para pasar muy rápido de una emoción a otra. Al final todo consiste en empatizar, en entender el dolor de la otra persona. Cuando eres capaz de hacerlo, es muy fácil. Solo hay que poner el corazón por delante.
YOTELE: Escuchándote da la sensación de que esa filosofía también está muy presente en tu vida.
PAZ PADILLA: Qué bonito, gracias. Creo que es muy necesaria. En las redes sociales solo hay rabia, crítica, haters y envidia. Pero alguien tiene que decirte que vales, que eres guapo, que te mereces las cosas.
YOTELE: ¿Te afectan mucho las redes sociales?
PAZ PADILLA: No. Y te voy a explicar por qué. Si lo haces bien te van a decir que está mal. Si lo haces mal también te lo van a decir. Así que hagas lo que hagas siempre habrá alguien criticando. Dicen que el filo del cuchillo de tu enemigo lo afilas tú. A mí lo que no me identifica no me afecta. Si alguien me dijera algo con lo que yo realmente me identificara, entonces sí me dolería. Pero que me digan que soy mala presentadora... Bueno, puede ser verdad o puede ser simplemente una opinión. Y una opinión nunca es una verdad.
YOTELE: ¿Hasta qué punto has participado en la creación del programa?
PAZ PADILLA: Muchísimo. Todo lo hablan conmigo y yo aporto muchas ideas. Sergio, que es el productor, y Raúl, el director, dicen que ahora tengo una visión muy de la calle porque estoy mucho con la gente. La gente me cuenta su vida, estoy muy pendiente de lo que ocurre y muchas veces les digo por aquí sí, por aquí no. Pero, sobre todo, lo que quiero es verdad. Quiero que el programa sea verdad, que no haya nada impostado ni creado. El otro día lo dijo Rossy de Palma y me encantó: "Los actores hacemos mentira para contar una verdad". Pues yo no quiero decir mentiras para contar otra mentira. Yo quiero hacer verdad.
YOTELE: Se habló mucho del programa incluso antes de anunciarse. Se comentó que habías vetado los contenidos del corazón.
PAZ PADILLA: Es que ese nunca ha sido el programa. No es que yo no quiera hacer corazón, es que el formato es otra cosa desde el principio. Además, ya hay muchos programas de corazón. Este ofrece otro tipo de contenidos. Ni es mejor ni peor. Cada uno hace su trabajo. Lo que pasa es que aquí se ha querido apostar por otra cosa y me parece muy acertado. Luego ya veremos si funciona o no, pero eso ya no depende de mí.
YOTELE: ¿Quiénes te van a acompañar en esta aventura?
PAZ PADILLA: Estarán Jenny Llada, Fabiola Martínez, mi hermana Lola y Jimmy Castro. Formamos un equipo muy bonito.
YOTELE: ¿Cómo surge incorporar a tu hermana Lola? ¿Fue cosa suya?
PAZ PADILLA: No, no fue una petición suya. Queríamos a alguien que me pusiera los pies en el suelo, alguien que me conociera de verdad. Ella me llama Maripaz, que es como me llaman en casa. Me parecía muy bonito tener a alguien que me entiende, que me acepta como soy, que me quiere, que me va a defender, pero que también me va a criticar cuando haga falta. Ella es todo eso.
YOTELE: Dijiste hace unos días que tu relación con Telecinco era como un exmatrimonio. ¿Sientes que todavía os queda una etapa importante por vivir juntos?
PAZ PADILLA: Sí, por supuesto. Creo que viene una etapa muy bonita. Lo noto por cómo me tratan, por cómo hablan del programa y por cómo quieren la cadena. Estoy muy alineada con este "ex".
YOTELE: ¿Entiendes que se siga preguntando tanto por tu etapa anterior en Mediaset?
PAZ PADILLA: No lo entiendo. No me preguntan por 'Crónicas Marcianas' ni me preguntan por 'La que se avecina'. Han pasado ya cinco años de 'Sálvame'. Creo que forma parte de esa crispación que vivimos, de querer crear conflicto donde no lo hay. Yo no tengo ningún conflicto. Siempre lo he dicho. No reniego de nada de lo que he hecho. He sido muy feliz, he aprendido muchísimo y me siento orgullosa de donde he estado. Solo quiero que les vaya bien y que sean felices. Son etapas. Yo ahora estoy en otro momento.
YOTELE: También continúas en 'La que se avecina'.
PAZ PADILLA: Sí. Ya sabíamos que iba a renovar y estoy en todos los episodios. De hecho, me he venido corriendo de la rueda de prensa porque me estaban esperando para rodar. Soy tremendamente feliz. Tengo mucha suerte porque valoro todo lo que hago. Para mí 'La que se avecina' fue un regalo y ahora este programa también lo es. No sé si mañana voy a estar aquí, así que vivo todo como si fuera el último día.
YOTELE: En las últimas temporadas de la serie aparecías algo menos por otros compromisos. ¿Ahora te veremos más?
PAZ PADILLA: Sí, porque este año decidí no hacer teatro mientras rodaba 'La que se avecina'. Y mira qué casualidad que 'El show de Paz' se graba en fin de semana. He tenido la suerte de poder dedicarle más tiempo a la serie.
YOTELE: ¿Hay más proyectos de ficción?
PAZ PADILLA: Acabo de hacer la película 'Cuerpos locos' y tengo otro proyecto cinematográfico del que todavía no puedo hablar porque está empezando. Me hace mucha ilusión.
YOTELE: ¿Te gustaría hacer algo que no fuera comedia?
PAZ PADILLA: Ahora mismo ya no busco nada. Lo que venga será bienvenido. Antes quería demostrar muchas cosas. Quería hacer, quería tener, quería llegar... Ahora ya no. Ya no quiero demostrar, ni tener, ni ser. Solo quiero vivir. Es maravilloso lo que estoy viviendo. Muchas veces no somos conscientes de lo que tenemos hasta que pasa. Estamos siempre pensando en mañana y el mañana no existe.
YOTELE: Ahora que están tan de moda los biopics, ¿te plantearías uno sobre tu vida?
PAZ PADILLA: La verdad es que no. Ahora mismo no tengo nada que contar. Quizá dentro de muchos años, cuando sea abuela. Siempre he pensado que la historia de 'El humor de mi vida' sí podría convertirse en una película. Eso sí lo veo. Pero sería 'El humor de mi vida', no un biopic de Paz Padilla.
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