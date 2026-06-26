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Esto es lo que pagan Netflix y Disney+ por emitir ‘La Revuelta’ y ‘MasterChef’: al descubierto el negocio de RTVE con las plataformas de streaming

La Corporación obtiene ingresos adicionales al ceder a plataformas de pago los derechos de explotación de algunos de sus programas más conocidos.

Broncano y el jurado de 'MasterChef'

Broncano y el jurado de 'MasterChef' / RTVE

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Carlos Merenciano

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Madrid
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RTVE ha abierto una nueva vía de ingresos mediante la venta de determinados contenidos a plataformas externas. Esta estrategia permite que programas emitidos originalmente en la televisión pública también estén disponibles en servicios de suscripción como Netflix y Disney+.

Uno de esos acuerdos afecta a ‘La Revuelta’. Netflix incorpora cada mañana la entrega emitida el día anterior en La 1 y abona 5.000 euros por cada uno de los episodios. Desde el inicio de la colaboración, RTVE ha ingresado 120.000 euros más IVA por la presencia del espacio de David Broncano en la plataforma.

La cantidad supone una parte reducida del coste de producción del formato. Cada programa de ‘La Revuelta’ cuenta con un presupuesto aproximado de 97.000 euros, por lo que el acuerdo con Netflix funciona como una fuente complementaria de financiación y no cubre el desembolso de cada entrega.

Disney+ ha realizado una inversión mayor para incorporar ‘MasterChef’ a su catálogo. La plataforma ha pagado 520.000 euros más IVA por los derechos de la temporada 14 del concurso culinario, lo que equivale a unos 40.000 euros por cada programa.

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Con estas operaciones, RTVE mantiene la emisión original de sus formatos y amplía después su recorrido comercial. La Corporación consigue así rentabilizar parte de su catálogo en otras ventanas, mientras Netflix y Disney+ refuerzan su oferta con programas de gran reconocimiento entre el público español.

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