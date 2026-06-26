Invitados '¡De viernes!' hoy: Paz Padilla se reencuentra en plató con Terelu Campos y Lydia Lozano

Carolina Perles protagonizará una de las entrevistas principales de la próxima entrega de ‘¡De viernes!’. La exmujer de José Luis Ábalos se sentará por primera vez en el plató después de la condena a 24 años de prisión impuesta al exministro y explicará cómo están afrontando esta nueva situación tanto ella como los hijos que tienen en común.

Perles también responderá a Víctor Ábalos, al que reprocha no haberse preocupado por sus hermanos. Además, relatará cómo han sido los últimos meses y denunciará los mensajes desagradables que asegura haber recibido por parte de la actual pareja de su exmarido.

Isa Pantoja y Asraf Beno acudirán igualmente al programa para pronunciarse sobre las últimas tensiones familiares. La pareja reaccionará a las declaraciones de Kiko Rivera contra Irene Rosales y aclarará en qué punto se encuentra la relación de Isa con su hermano y con Isabel Pantoja, después del mensaje que la cantante le envió el pasado mes de mayo.

Paz Padilla hablará de la nueva etapa personal y profesional que está iniciando, marcada por su regreso a Telecinco y por sus ganas de recuperar el contacto con el público. La presentadora compartirá sus expectativas ante este momento de cambios. Además, la presentadora se reencontrá con Terelu Campos y Lydia Lozano, quienes fueran sus compañeras en 'Sálvame'.

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La entrega se completará con José Manuel Soto, cuarto finalista de ‘Supervivientes’. El cantante analizará su convivencia con Maica Benedicto, Claudia Chacón y el resto de participantes, repasará su carrera musical y abordará algunas de las polémicas generadas por sus opiniones en redes sociales.