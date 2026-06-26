‘Fuera de plano’, el thriller que transforma escenas míticas del cine en una cadena de asesinatos

Un asesino convierte varias escenas conocidas del cine en el modelo de sus crímenes. Ese es el punto de partida de ‘Fuera de plano’, la nueva novela de Jesús Boluda del Toro, un thriller que mezcla investigación policial, referencias al séptimo arte y una reflexión sobre la forma en la que la violencia puede terminar convertida en espectáculo.

La historia comienza cuando el inspector Sergio Planes recibe una llamada desde prisión. Al otro lado está Juan Cu, un recluso al que él mismo encarceló años atrás y que cree haber descubierto un patrón oculto entre varios asesinatos recientes. Con la ayuda de su compañero Antonio Navarro, el policía deberá aceptar la colaboración de este inesperado aliado para intentar anticiparse al criminal.

Cada muerte reproduce una imagen vinculada al cine, de modo que la investigación avanza como una película cuyo desenlace todavía está por escribir. La novela utiliza ese juego entre ficción y realidad para construir una trama inquietante, pero también para plantear quién controla el relato cuando un crimen empieza a ser consumido como entretenimiento.

Murcia ocupa un lugar central en el libro. La acción se desarrolla durante el lluvioso invierno de 2019 y recorre espacios reconocibles de la ciudad y su entorno, convertidos aquí en el escenario de una investigación cada vez más oscura. Boluda del Toro también aborda la reinserción penitenciaria y el papel del periodismo sensacionalista, dos asuntos para los que se documentó con profesionales del centro penitenciario de Sangonera.

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Publicada por Roca Editorial, ‘Fuera de plano’ llegó a las librerías el 11 de junio de 2026 y cuenta con 336 páginas. La combinación de capítulos ágiles, crímenes cinematográficos y personajes con conflictos propios la convierte en una propuesta especialmente atractiva para lectores de novela negra y aficionados al cine.