Jueves 25 de junio
Audiencias TV ayer | 'Horizonte' se dispara y 'El perro andaluz' consolida su éxito gracias al arrastre del Mundial
La victoria de Ecuador sobre Alemania lidera con 2,6 millones de espectadores, 'Horizonte' vuelve a destacar en Cuatro y 'Ella, maldita alma' cae en su segunda semana.
La victoria de Ecuador sobre Alemania en el Mundial de fútbol volvió a convertir a La 1 en la cadena más vista del día. El encuentro reunió a 2,6 millones de espectadores de media y un espectacular 24,7% de cuota de pantalla, liderando con claridad su franja de emisión. Tras el partido, 'El perro andaluz' mantuvo el buen rendimiento de la pública y firmó un gran 13,7% de share con 711.000 espectadores, consolidando su buena acogida en su segunda semana.
En el access, 'El Hormiguero' volvió a imponerse con la visita de Toñi Moreno. El programa de Pablo Motos reunió a 1.384.000 espectadores y un 12,3% de cuota de pantalla. Tras esto, Antena 3 apostó por la película 'Hasta que la boda nos separe', que reunió a 544.000 espectadores y un 8,2% de share.
Cuatro volvió a confirmar el excelente momento de 'Horizonte', que se convirtió en la segunda opción de la noche entre todas las cadenas al registrar un 10,2% de share y 644.000 espectadores, mientras que en Telecinco, la segunda entrega de la serie 'Ella, maldita alma' bajó hasta el 6,8% de cuota y 543.000 espectadores.
PRIME TIME
La 1
Fifa World Cup 2026: 2.507.000 (23,6%)
Fútbol. Copa Mundial “Ecuador – Alemania”: 2.665.000 (24,7%)
El perro andaluz: 711.000 (13,7%)
Antena 3
El hormiguero: 1.384.000 (12,3%)
El peliculón “Hasta que la boda nos separe (2020)”: 544.000 (8,2%)
Telecinco
First dates summer: 788.000 (7,1%)
Ella, maldita alma: 543.000 (6,8%)
Cuatro
First dates: 411.000 (4,5%)
Horizonte. Avance: 931.000 (8,7%)
Horizonte: 644.000 (10,2%)
laSexta
El intermedio: 561.000 (5,1%)
El taquillazo “Mystic River”: 253.000 (3,8%)
La 2
Trivial pursuit: 427.000 (4,6%)
Cifras y letras: 476.000 (4,3%)
La noche en 24h: 130.000 (1,5%)
LATE NIGHT
La 1
Informativo 24h: 250.000 (9,6%)
Diario América 24h: 129.000 (6,5%)
Antena 3
Cine “Tengo ganas de ti”: 125.000 (5,5%)
Telecinco
Ella, maldita alma: 212.000 (6,7%)
Cuatro
Callejeros: 228.000 (7,8%)
laSexta
Cine “La esposa perfecta”: 74.000 (3,5%)
La 2
Conciertos Radio 3: 35.000 (0,9%)
Escapadas extraordinarias: 18.000 (0,7%)
TARDE
La 1
Teledeporte. Directo al mundial: 1.379.000 (14,8%)
Directo al grano: 986.000 (11,8%)
Valle Salvaje: 844.000 (11,5%)
La promesa: 966.000 (13,5%)
Malas lenguas: 737.000 (10,4%)
Aquí la Tierra: 925.000 (12,1%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.091.000 (12,6%)
Y ahora, Sonsoles: 653.000 (8,9%)
Pasapalabra: 1.378.000 (18,1%)
Telecinco
Amor…¡o lo que surja!: 512.000 (5,9%)
El tiempo justo: 576.000 (7,5%)
El diario de Jorge: 598.000 (8,4%)
¡Allá tú!: 706.000 (9,5%)
laSexta
Zapeando: 495.000 (5,8%)
Más vale tarde: 438.000 (6%)
laSexta clave: 380.000 (4,4%)
Cuatro
Todo es mentira: 664.000 (8,1%)
Lo sabe, no lo sabe: 386.000 (5,4%)
La 2
Saber y ganar: 599.000 (6,6%)
Grandes documentales: 331.000 (4,1%)
Malas lenguas: 530.000 (7,3%)
Sukha: 138.000 (2%)
Jeopardy: 111.000 (1,4%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 362.000 (20,2%)
Mañaneros 360: 495.000 (15%)
Mañaneros 360: 968.000 (12,3%)
Antena 3
Espejo público: 331.000 (12,4%)
Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 867.000 (17,2%)
La ruleta de la suerte: 1.468.000 (20,2%)
Telecinco
La mirada crítica: 151.000 (10%)
El programa de AR: 255.000 (11%)
Vamos a ver: 330.000 (9%)
El precio justo: 587.000 (8,9%)
laSexta
Aruser@s: 234.000 (11%)
Al rojo vivo: 258.000 (6,6%)
Cuatro
¡Toma salami!: 15.000 (1,5%)
Alerta cobra: 34.000 (2,4%)
Alerta cobra: 31.000 (1,7%)
Alerta cobra: 42.000 (2%)
En boca de todos: 282.000 (8,5%)
La 2
Los más feos del mundo: 13.000 (1,1%)
Campos de batalla naturales: 16.000 (1%)
El viajero: 19.000 (1%)
Aquí hay trabajo: 16.000 (0,8%)
La aventura del saber: 18.000 (0,8%)
Zoom tendencias: 21.000 (0,9%)
Escapadas extraordinarias: 62.000 (2,3%)
El western de La 2 “Judas… ¡toma tus monedas!”: 89.000 (2,4%)
El cazador: 79.000 (1,3%)
El cazador: 172.000 (1,9%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.144.000 (23,1%)
Telediario 1: 1.517.000 (16,5%)
Noticias Cuatro 1: 649.000 (9,3%)
Informativos Telecinco 15h: 772.000 (8,3%)
laSexta Noticias 14h: 636.000 (7,7%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 1.617.000 (18,2%)
Telediario 2: 1.373.000 (15,6%)
Informativos Telecinco 21h: 641.000 (7,3%)
laSexta Noticias 20h: 510.000 (7%)
Noticias Cuatro 2: 496.000 (6,8%)
Matinal
Telediario matinal: 132.000 (20,5%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 200.000 (13,7%)
El Matinal (Telecinco): 77.000 (8%)
RANKING
Diario: La 1 (15,7%), Antena 3 (12,6%), Telecinco (7,6%), Cuatro (7,1%), laSexta (5,5%), La 2 (3,4%).
Mensual: La 1 (14,1%), Antena 3 (12,7%), Telecinco (8,5%), Cuatro (6,4%), laSexta (5,5%), La 2 (3,5%).
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