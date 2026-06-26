Agresión en directo en Telecinco: Jorge Javier expulsa a una invitada de 'El diario de Jorge' tras darle una bofetada a un antiguo amigo

‘El diario de Jorge’ vivió este jueves uno de sus momentos más tensos cuando una de sus invitadas agredió a otro participante en pleno directo. Jorge Javier Vázquez intervino de inmediato, separó a ambos y ordenó a la joven que abandonara el plató de Telecinco.

Lucas, un ecuatoriano de 19 años, había acudido al espacio para intentar reconciliarse con Valentina, una amiga de su adolescencia con la que llevaba cuatro años sin mantener contacto. Los dos se conocieron en México y su relación se rompió después de que ella se escapara de casa y él terminara revelando dónde se encontraba.

Valentina aceptó entrar en el plató después de leer un mensaje de Lucas en el que este reconocía sentirse culpable. Sin embargo, cuando el joven se acercó para saludarla, ella se levantó y le propinó una bofetada. “No, Valentina, no. Muy mal”, reaccionó el presentador mientras evitaba que la situación fuera a más.

Vázquez no permitió que la invitada continuara en el programa. “No quiero que estés aquí. Se acabó. Márchate. Muy mal, Valentina, muy mal”, sentenció antes de expulsarla ante la sorpresa del público. El equipo tampoco prolongó el enfrentamiento ni dio pie a una nueva discusión.

Noticias relacionadas

Después, el comunicador se sentó junto a Lucas, que permanecía visiblemente afectado “Lo siento mucho, pero tú has hecho todo lo posible, así que quítate ya el mal rollo que puedas tener”. También condenó lo ocurrido con claridad: “Su reacción ha sido terrible, nefasta y no te la mereces bajo ningún concepto”.