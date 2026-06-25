'Valle Salvaje', avance del capítulo 440: Un descubrimiento de Luisa, Bárbara y Leonor amenaza con cambiarlo todo

La semana terminará con un importante hallazgo protagonizado por Luisa, Bárbara y Leonor. Las tres descubrirán algo que podría alterar por completo el rumbo de varias historias y abrir nuevos interrogantes en Valle Salvaje.

Mientras tanto, Braulio seguirá sintiéndose inseguro respecto a sus posibilidades con Manuela. Convencido de que todavía tiene opciones, Alejo diseñará un nuevo plan para ayudar a su primo a conquistar a la joven.

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Por otra parte, don Hernando pedirá a su hija que permanezca en el Valle, una petición que podría condicionar el futuro inmediato de la familia y cerrar una semana marcada por los conflictos, las humillaciones y las decisiones trascendentales.