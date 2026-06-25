Telecinco sorprende con el fichaje de Laura Madrueño y la mujer de Ion Aramendi por 'El verano se mueve', su nuevo formato para las tardes

Ion Aramendi sumará un nuevo formato a su trayectoria en Telecinco. La cadena estrenará el lunes 29 de junio ‘El verano se mueve’, un magazine diario que ocupará la franja de las 17:00 horas y combinará información, entretenimiento, sucesos, corazón y contenidos vinculados al estilo de vida.

El programa tendrá dos escenarios diferentes. De lunes a jueves se emitirá desde los estudios centrales de Mediaset España, mientras que cada viernes trasladará su plató a una localidad distinta. Aramendi y sus colaboradores viajarán hasta el lugar elegido para desarrollar una edición en directo con los vecinos como protagonistas.

Kike Quintana ejercerá como enviado especial y recorrerá el país en una furgoneta para localizar cada semana el siguiente destino. Su misión será conocer a sus habitantes, descubrir historias locales y encontrar a los participantes de distintas dinámicas, entre ellas la elección del denominado “vecino estrella”.

La crónica social contará con colaboradores habituales de la cadena como Gloria Camila, Carmen Borrego, Alexia Rivas, Belén Rodríguez, Irene Rosales o Marta López. A ellos se incorporarán Carmen Alcayde, Sheila Casas y Laura Madrueño. El programa también abordará salud, nutrición, moda, lujo y decoración con nombres como Pablo Ojeda, Marisa Jara, Alejandra Osborne e Inmaculada Pérez, conocida como Chincha Rabiña.

Noticias relacionadas

Aramendi compartirá además una sección semanal con su mujer, la periodista María Amores, con quien debatirá sobre situaciones domésticas y asuntos cotidianos. Producido por Telecinco junto a Unicorn Content, ‘El verano se mueve’ contará igualmente con reporteros desplazados a los principales acontecimientos estivales y con un equipo de ‘Buscadores de historias’ centrado en testimonios personales y realidades sociales.