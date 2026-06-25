Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Terremoto VenezuelaMapa terremoto VenezuelaDoblete sísmicoLa GuairaZapateroDentistas OlesaCalorFadesMundialIlia TopuriaSeguridad SocialAmazon Prime Day
instagramlinkedin

Episodio 590

‘Sueños de libertad’, avance del capítulo de hoy jueves 25 de junio: Brossard muere tras sufrir un ataque al corazón

La repentina muerte del empresario francés sacude a toda la colonia, mientras Tasio descubre las consecuencias de haberse presentado borracho en una reunión.

Avance diario de 'Sueños de libertad'

Avance diario de 'Sueños de libertad' / Atresmedia

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

‘Sueños de libertad’ emite este jueves 25 de junio, a las 15:45h, un nuevo capítulo en Antena 3, que también estará disponible en atresplayer y Disney+. La entrega estará marcada por la muerte de Brossard, que sufrirá un ataque al corazón en casa de los De La Reina.

El empresario acudirá a la vivienda para exigir disculpas después de que Tasio se presentara borracho en el despacho durante una reunión con Andrés. La situación terminará de la peor manera cuando Brossard se desplome y fallezca, provocando una fuerte conmoción entre los vecinos de la colonia.

Tasio despertará con resaca sin recordar con claridad lo ocurrido. Será Andrés quien le explique tanto el incidente en el despacho como la posterior muerte del francés. Damián, por su parte, no podrá ocultar su indignación al descubrir hasta dónde ha llegado el comportamiento de su hijo.

La tensión también crecerá en la cantina. Pablo perderá la paciencia al ver que don Agustín continúa atacando a Nieves y lo humillará delante de todos. Más tarde, ella agradecerá a su marido que haya salido públicamente en su defensa.

Noticias relacionadas

En otros frentes, Manuela pedirá a Claudia que trate con más consideración a Paula, mientras Marta ocultará a Fina una llamada de Bianca. Begoña conocerá por Valentina los rumores sobre su relación con Eduardo y Beatriz intentará apoyarla después de enfrentarse a Gabriel.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Detenido en un autobús con destino a Rumanía con 139 móviles robados en el Primavera Sound
  2. Tomás Torralbo, mejor nota de la PAU en Barcelona: 'Mi madre también fue la mejor alumna de la selectividad en Rumanía
  3. Terremoto en Venezuela, hoy en directo: última hora del seísmo, fallecidos, heridos y desaparecidos
  4. Miles de personas toman el litoral de Barcelona en una verbena de Sant Joan tórrida
  5. ¿Qué centros comerciales están abiertos mañana 24 de junio, día de Sant Joan, en Barcelona y Catalunya?
  6. La Luna de fresa de junio marca la primera gran cita astronómica del verano
  7. Dos años de cárcel por robar 8 euros y unas tijeras de podar
  8. Estabilizado el incendio que ha obligado a confinar a los vecinos de Sant Quirze Safaja

‘Sueños de libertad’, avance del capítulo de hoy jueves 25 de junio: Brossard muere tras sufrir un ataque al corazón

‘Sueños de libertad’, avance del capítulo de hoy jueves 25 de junio: Brossard muere tras sufrir un ataque al corazón

La ministra sueca de Clima y Medioambiente acude a un consejo de la UE con su bebé de tres meses

Este fin de semana son los días en que se hace de noche más tarde en Barcelona

Este fin de semana son los días en que se hace de noche más tarde en Barcelona

Directo | Asciende a 164 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela

Directo | Asciende a 164 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela

Can Ruti prueba una terapia de plasma para recuperar el olfato tras el covid

Can Ruti prueba una terapia de plasma para recuperar el olfato tras el covid

Solo el 68% de las mujeres de 50 a 69 años se ha hecho una mamografía en los últimos dos años, por debajo del 81,5% registrado en 2017

Solo el 68% de las mujeres de 50 a 69 años se ha hecho una mamografía en los últimos dos años, por debajo del 81,5% registrado en 2017

Un abogado de la trama Leire reconoce reuniones en Fiscalía pero se acoge al secreto profesional para no explicar los motivos

Un abogado de la trama Leire reconoce reuniones en Fiscalía pero se acoge al secreto profesional para no explicar los motivos

Vanefers, creadora digital en Venezuela durante el terremoto: "Un vidrio le partió la cabeza a una persona"

Vanefers, creadora digital en Venezuela durante el terremoto: "Un vidrio le partió la cabeza a una persona"