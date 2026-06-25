‘Sueños de libertad’, avance del capítulo de hoy jueves 25 de junio: Brossard muere tras sufrir un ataque al corazón

‘Sueños de libertad’ emite este jueves 25 de junio, a las 15:45h, un nuevo capítulo en Antena 3, que también estará disponible en atresplayer y Disney+. La entrega estará marcada por la muerte de Brossard, que sufrirá un ataque al corazón en casa de los De La Reina.

El empresario acudirá a la vivienda para exigir disculpas después de que Tasio se presentara borracho en el despacho durante una reunión con Andrés. La situación terminará de la peor manera cuando Brossard se desplome y fallezca, provocando una fuerte conmoción entre los vecinos de la colonia.

Tasio despertará con resaca sin recordar con claridad lo ocurrido. Será Andrés quien le explique tanto el incidente en el despacho como la posterior muerte del francés. Damián, por su parte, no podrá ocultar su indignación al descubrir hasta dónde ha llegado el comportamiento de su hijo.

La tensión también crecerá en la cantina. Pablo perderá la paciencia al ver que don Agustín continúa atacando a Nieves y lo humillará delante de todos. Más tarde, ella agradecerá a su marido que haya salido públicamente en su defensa.

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En otros frentes, Manuela pedirá a Claudia que trate con más consideración a Paula, mientras Marta ocultará a Fina una llamada de Bianca. Begoña conocerá por Valentina los rumores sobre su relación con Eduardo y Beatriz intentará apoyarla después de enfrentarse a Gabriel.