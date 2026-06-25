Nueva programación
La Sexta pone fecha de estreno en abierto a ‘No se lo digas a nadie’, la serie sobre el cruel crimen de Pioz
La producción documental de Atresmedia se estrenará en abierto el miércoles 1 de julio a las 23:00 horas con testimonios inéditos y material de la investigación.
La Sexta estrenará el próximo miércoles 1 de julio, a las 23:00 horas, ‘No se lo digas a nadie’. La serie documental reconstruye el asesinato de Marcos Campos, Janaina Santos y sus hijos, Maria Carolina y David, ocurrido en 2016 en Pioz, Guadalajara. Sus cinco episodios se emitirán por primera vez al completo y en abierto después de su paso por Atresplayer.
La investigación se centra en Patrick Nogueira, sobrino y primo de las víctimas, que tenía 19 años cuando cometió el crimen. El joven había viajado a España con la intención de iniciar una carrera como futbolista, pero huyó a Brasil cuando las pruebas comenzaron a señalarlo. Su regreso para responder ante la justicia se convirtió en uno de los principales retos del caso.
Las conversaciones que Patrick mantuvo durante siete horas con su amigo Marvin Henriques ocupan un lugar central en el relato. A través de WhatsApp, el autor fue narrando lo ocurrido desde miles de kilómetros de distancia. Marvin interviene por primera vez ante un medio de comunicación para explicar qué sucedió al otro lado del teléfono y cómo recibió aquellos mensajes.
La serie también incluye el testimonio de Jordana, una joven que decidió romper el pacto de silencio mantenido por un grupo de adolescentes. Junto a las declaraciones de familiares, investigadores y responsables judiciales, el documental plantea hasta dónde llega la responsabilidad de quienes conocen un delito, pero no actúan para impedirlo o denunciarlo.
Dirigida por Juan Carlos Arroyo, ‘No se lo digas a nadie’ contó con un equipo de investigación repartido entre España y Brasil durante un año. La producción llega ahora al prime time de La Sexta después de haberse estrenado en más de 30 países, entre ellos Estados Unidos, Francia y distintos territorios de Latinoamérica.
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