Su hogar
Así era el refugio de Rocío Jurado lejos de los escenarios: playas, tradición marinera y una devoción que marcó su vida
La cantante encontraba en su localidad natal el lugar al que regresar para reencontrarse con su familia, sus recuerdos y sus raíces andaluzas.
Rocío Jurado construyó una carrera internacional, pasó largas temporadas de gira y actuó ante públicos de distintos países. Sin embargo, su principal refugio no estaba ligado al lujo ni a los grandes escenarios. La artista encontraba esa tranquilidad en Chipiona, el municipio gaditano en el que nació y al que regresó durante toda su vida para recuperar su rutina más familiar.
La localidad está estrechamente vinculada a sus primeros años. Allí comenzó a cantar siendo una niña, y aunque se marchó a Madrid al crecer, esa conexión nunca desapareció cuando alcanzó la fama: Rocío Jurado continuó defendiendo públicamente su procedencia y fue reconocida como Hija Predilecta de Chipiona, además de recibir la medalla local al mérito turístico.
Uno de los puntos fundamentales de ese vínculo fue el Santuario de Nuestra Señora de Regla. La cantante profesaba una profunda devoción por la Virgen de Regla y seguía con especial atención sus celebraciones. El templo también quedó unido a su vida personal, ya que allí contrajo su primer matrimonio con Pedro Carrasco.
El municipio conserva hoy numerosos espacios relacionados con su biografía. La ruta dedicada a la artista incluye su casa natal, el monumento de Juan de Ávalos situado cerca del puerto, el mausoleo del cementerio de San José y el centro dedicado a su trayectoria. El recorrido permite entender cómo el paisaje, la cultura popular y la tradición musical del pueblo acompañaron a Rocío Mohedano antes de convertirse en ‘La más grande’.
Más allá de esos homenajes, Chipiona reunía todo aquello que la artista asociaba con su vida privada: la playa, las calles de su infancia, la cercanía de los suyos y las fiestas religiosas. Por eso, cuando se alejaba de los focos, su auténtico refugio era el conjunto del pueblo y no únicamente una vivienda concreta. Allí podía dejar atrás durante unos días la dimensión pública de Rocío Jurado y volver a sus orígenes.
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