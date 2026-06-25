Crimen festivo
Movistar Plus+ viaja a los Sanfermines de 1997 con su nueva serie original: sinopsis y reparto completo de ‘Iruña 97’
El thriller comenzará a rodarse el 7 de julio en Pamplona y seguirá durante 15 semanas entre Navarra y Bizkaia.
Movistar Plus+ prepara ‘Iruña 97’, una nueva serie ambientada en los Sanfermines de 1997 que combinará investigación criminal, acción y tensión política. El rodaje arrancará el próximo 7 de julio en Pamplona y se prolongará durante 15 semanas entre la capital navarra y distintas localizaciones de Bizkaia.
Clara Galle y Álvaro Cervantes encabezarán la ficción como Amaia, una joven policía municipal, y Julio, un inspector de homicidios de la Policía Nacional que acaba de regresar a la ciudad. Ambos representan dos realidades muy diferentes de Pamplona, pero deberán colaborar cuando aparezca un cadáver sin identificar junto a las murallas.
Aunque las autoridades consideran inicialmente que se trata de un accidente vinculado a las fiestas, Amaia sospecha que están ante un asesinato. Su decisión de seguir investigando pese a las órdenes de sus superiores la llevará a buscar la ayuda de Julio, con quien formará una alianza marcada por sus diferencias personales y sociales.
El reparto también contará con Pablo Gómez-Pando, Karra Elejalde, María Pujalte, Patxi Freytez, Josu Iriarte, Josean Bengoetxea, Itsaso Arana, Fernando Albizu, Ainhoa Santamaría, Miriam Rubio y Paula Usero, entre otros nombres.
‘Iruña 97’ parte de una novela de Natxo López, que YOTELE ya apuntaba a que podía convertirse en la próxima serie de una plataforma. El autor firma el guion junto a Marina Parés y David Pérez Sañudo, mientras este último asumirá además la dirección. La producción corre a cargo de Buendía Estudios Bizkaia con la participación de Movistar Plus+ y situará la trama en una ciudad dividida, con la euforia de los Sanfermines conviviendo con la amenaza terrorista en el año del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco.
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