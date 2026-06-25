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Viernes 26 de junio

'La promesa', avance del capítulo 861: El nacimiento del bebé de María termina con un inquietante desenlace

Manuel logra convencer a Ciro para que se quede en La promesa

'La promesa'

'La promesa' / RTVE

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Redacción Yotele

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Madrid
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El parto de María Fernández llegará a su desenlace en circunstancias extremadamente complicadas. Con la única ayuda de Alonso, la joven conseguirá dar a luz, pero la alegría durará apenas unos segundos cuando el bebé no rompa a llorar, sembrando el miedo entre los presentes.

Mientras tanto, Ciro confirmará definitivamente su decisión de permanecer en La Promesa, fruto del sacrificio realizado por Manuel para evitar perder a Julieta. El joven explicará por fin qué ha hecho para conseguir cambiar el rumbo de los acontecimientos.

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Además, Curro y Ángela conseguirán dejar atrás sus diferencias y dar un paso hacia la reconciliación. Todo ello en un episodio que cerrará una semana marcada por las emociones, las decisiones inesperadas y uno de los finales más angustiosos de los últimeses.8ses.

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