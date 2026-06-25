Fresita desvela el dineral que cobró por su portada en ‘Interviú’ tras ganar ‘Gran Hermano’

Nuria Yáñez, conocida como Fresita desde su paso por ‘Gran Hermano 5’, ha desvelado uno de los detalles económicos más comentados de su etapa de máxima popularidad. Durante su entrevista en el pódcast ‘Última Llamada’, de Malbert, la exconcursante ha confirmado cuánto recibió por posar para ‘Interviú’ después de abandonar la casa de Guadalix de la Sierra.

Ante la cifra de 60.000 euros que circulaba alrededor de aquella portada, la catalana quiso precisar las condiciones del acuerdo. “No, 60.000 era si era un desnudo integral y me dieron 40.000, porque hice solo topless”, aclaró sobre la decisión que redujo su caché final.

Fresita también recordó el estilo que quiso dar a la sesión fotográfica: “Así muy dulce, muy vedette. A mí me gustan mucho las vedettes de Francia”. La ganadora del reality aseguró que quedó satisfecha tanto con el resultado como con el trato recibido: “Estaba muy bien, yo agradecida”.

Años después volvió a aparecer en la revista, aunque aquella segunda colaboración tuvo unas condiciones muy diferentes. Según relató, en esa ocasión no cobró y aceptó participar como una forma de promoción personal, lejos ya del impacto mediático que acompañó a su salida de ‘Gran Hermano’.

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Más allá del dinero, Nuria Yáñez considera que aquella portada tuvo un efecto positivo en su autoestima. “Yo siempre he tenido muchísimo complejo con mi cuerpo”, reconoció antes de explicar que verse en los quioscos le ayudó a enfrentarse a inseguridades arrastradas desde la infancia: “Ves ahí tu portada de ‘Interviú’, con tu trauma infantil, y dices: ‘Pues yo también puedo, jolín’”.