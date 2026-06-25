Amor en el aire
‘Bésame antes de volar’, la novela romántica que convierte un viaje en el comienzo de una nueva vida
Natalia Brown combina aviación, segundas oportunidades y una historia de amor con turbulencias en una lectura pensada para las vacaciones.
Olivia necesita empezar de nuevo después de que una ruptura le deje el corazón roto. La oportunidad aparece cuando consigue trabajo como azafata, una decisión que la obliga a cambiar de rumbo y le abre la puerta a una vida muy distinta. Ese es el punto de partida de ‘Bésame antes de volar’, la nueva novela romántica de Natalia Brown.
Su nueva etapa no será tan tranquila como esperaba. Durante el viaje se cruzará con Andrew Jones, un piloto que pertenece a una familia vinculada desde hace generaciones a la aviación. Él tiene su futuro perfectamente organizado y aspira a convertirse en comandante, pero la llegada de Olivia altera todos sus planes.
La novela juega con la tensión entre dos personajes obligados a compartir un entorno profesional mientras intentan mantener bajo control una atracción cada vez más evidente. El resultado es una historia de segundas oportunidades, enfrentamientos y acercamientos que utiliza los vuelos y los cambios de destino como parte central de la trama.
‘Bésame antes de volar’ puede convertirse en una de esas lecturas especialmente apropiadas para el verano. Su planteamiento directo, el escenario ligado a los viajes y el tono romántico la presentan como una opción ágil para acompañar las vacaciones, los desplazamientos o las tardes de descanso.
Natalia Brown conoce de cerca el mundo que describe. Nacida en Alicante en 2000, estudió Turismo y trabaja como azafata, por lo que en esta novela une su experiencia dentro de la aviación con su vocación literaria. Publicada por Ediciones B en junio de 2026, la obra cuenta con 416 páginas.
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