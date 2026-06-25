Miércoles 24 de junio
Audiencias TV ayer | El Mundial no da tregua, pero 'Horizonte' supera el millón de espectadores y 'El Hormiguero' lidera el access
El Escocia-Brasil domina el late night de La 1 mientras Iker Jiménez se asienta en Cuatro.
El Mundial de fútbol volvió a marcar el ritmo de la noche televisiva. El encuentro entre Escocia y Brasil, emitido en la noche de La 1, lideró con un 22,2% de cuota de pantalla y reunió a 1.105.000 espectadores. Antes del partido, 'La Revuelta' mantuvo su horario habitual y firmó un 8,1% de share con una media de 880.000 espectadores.
En el access prime time, 'El Hormiguero' volvió a imponerse con claridad en los últimos días de su temporada. El programa de Antena 3 alcanzó un 13,8% de cuota de pantalla y reunió a 1.503.000 espectadores. A continuación, '¡Salta!' reunió a 563.000 espectadores y obtuvo un 8,9% de share.
Cuatro confirmó el excelente momento de 'Horizonte', que volvió a superar el millón de espectadores al registrar un 9,4% de share y 1.023.000 espectadores en el access, mientras que después 'Viajeros Cuatro' se hizo con un 5,1% de share y 390.000 espectadores.
Ya en el prime time, Telecinco apostó por una edición especial de 'First Dates', emitida entre el access y el prime, que logró un 8,3% de cuota y 791.000 espectadores. Por su parte, 'La noche de Aimar' firmó un 4,2% de cuota y 363.000 espectadores en laSexta.
PRIME TIME
La 1
La revuelta: 880.000 (8,1%)
Camino a NY: 656.000 (7%)
Fifa World Cup 2026: 945.000 (19,6%)
Antena 3
El hormiguero: 1.503.000 (13,8%)
¡Salta!: 563.000 (8,9%)
Telecinco
First dates summer: 791.000 (8,3%)
Cuatro
First dates: 442.000 (4,6%)
Horizonte: 1.023.000 (9,4%)
Viajeros Cuatro: 390.000 (5,1%)
laSexta
El intermedio: 707.000 (6,5%)
La noche de Aimar: 363.000 (4,2%)
La 2
Trivial pursuit: 408.000 (4,2%)
Cifras y letras: 590.000 (5,4%)
Documaster: 286.000 (3,3%)
LATE NIGHT
La 1
Fútbol. Copa Mundial “Escocia – Brasil”: 1.105.000 (22,2%)
Antena 3
¡Salta!: 210.000 (8,1%)
Telecinco
Cine 5 estrellas “Un golpe brillante”: 254.000 (6%)
Cuatro
Viajeros Cuatro: 92.000 (4,5%)
laSexta
La noche de Aimar: 106.000 (2,4%)
La 2
Documentos TV: 55.000 (1,5%)
Conciertos Radio 3: 33.000 (1,5%)
TARDE
La 1
Teledeporte. Directo al mundial: 1.045.000 (11%)
Directo al grano: 978.000 (11%)
Valle Salvaje: 782.000 (9,7%)
La promesa: 948.000 (12,1%)
Malas lenguas: 837.000 (10,9%)
Aquí la Tierra: 885.000 (10,8%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.235.000 (13,5%)
Y ahora, Sonsoles: 766.000 (9,5%)
Pasapalabra: 1.416.000 (17,3%)
Telecinco
Amor…¡o lo que surja!: 644.000 (7%)
El tiempo justo: 612.000 (7,4%)
El diario de Jorge: 652.000 (8,3%)
¡Allá tú!: 688.000 (8,6%)
laSexta
Zapeando: 520.000 (5,8%)
Más vale tarde: 453.000 (5,7%)
laSexta clave: 421.000 (4,6%)
Cuatro
Todo es mentira: 626.000 (7,2%)
Lo sabe, no lo sabe: 399.000 (5,1%)
La 2
Saber y ganar: 672.000 (7,2%)
Grandes documentales: 288.000 (3,3%)
Malas lenguas: 598.000 (7,5%)
Sukha: 157.000 (2%)
Jeopardy: 159.000 (1,9%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 354.000 (19,4%)
Mañaneros 360: 483.000 (13,6%)
Mañaneros 360: 836.000 (10,1%)
Antena 3
Espejo público: 298.000 (10,5%)
Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 789.000 (14,5%)
La ruleta de la suerte: 1.562.000 (20,2%)
Telecinco
La mirada crítica: 145.000 (9,9%)
El programa de AR: 267.000 (10,8%)
Vamos a ver: 343.000 (8,9%)
El precio justo: 657.000 (9,4%)
laSexta
Aruser@s: 221.000 (10,1%)
Al rojo vivo: 247.000 (5,9%)
Cuatro
¡Toma salami!: 20.000 (1,8%)
Alerta cobra: 35.000 (1,9%)
Alerta cobra: 60.000 (2,7%)
En boca de todos: 250.000 (7%)
La 2
Flash moda: 11.000 (1%)
Campos de batalla naturales: 21.000 (1,4%)
Página2: 18.000 (0,9%)
Aquí hay trabajo: 17.000 (0,8%)
La aventura del saber: 24.000 (1%)
Escapadas extraordinarias: 44.000 (1,6%)
El western de La 2 “Yo soy vuestro verdugo”: 76.000 (2%)
El cazador: 89.000 (1,3%)
El cazador: 178.000 (2%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.066.000 (22,2%)
Telediario 1: 1.122.000 (12,1%)
Informativos Telecinco 15h: 878.000 (9,4%)
laSexta Noticias 14h: 625.000 (7,4%)
Noticias Cuatro 1: 513.000 (6,9%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 1.672.000 (17,6%)
Telediario 2: 1.089.000 (11,6%)
Informativos Telecinco 21h: 602.000 (6,5%)
laSexta Noticias 20h: 506.000 (6,4%)
Noticias Cuatro 2: 491.000 (6,2%)
Matinal
Telediario matinal: 137.000 (19,3%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 104.000 (14%)
El Matinal (Telecinco): 70.000 (6,9%)
RANKING
Diario: Antena 3 (12,7%), La 1 (12%), Telecinco (7,9%), Cuatro (6,2%), laSexta (5,4%), La 2 (3,8%).
Mensual: La 1 (14%), Antena 3 (12,7%), Telecinco (8,5%), Cuatro (6,4%), laSexta (5,5%), La 2 (3,5%).
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