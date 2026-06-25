Àngel Llàcer revela en ‘El hormiguero’ el accidente que ocultó durante su regreso a televisión: “Me vine arriba”

Àngel Llàcer sorprendió en ‘El hormiguero’ al revelar que sufrió una importante lesión durante las grabaciones de ‘Congelados’, el nuevo programa que presentará en laSexta. El accidente ocurrió después de que el comunicador se dejara llevar por la música en pleno rodaje.

“Pusieron ‘Forever Young’, me vine arriba y me subí a una silla”, relató ante Pablo Motos. La situación terminó con una caída y una fractura que resumió de manera directa: “Me rompí el brazo”.

Pese al golpe, Llàcer decidió regresar al trabajo apenas unas horas después. “Al día siguiente volví y grabé todos los programas con el brazo roto, con la mano en el bolsillo como si todo me diera igual”, explicó sobre la fórmula que utilizó para evitar que los espectadores y participantes percibieran su estado.

El presentador mantuvo así la lesión fuera de plano durante las grabaciones, aunque cada intervención suponía un esfuerzo físico mayor del que mostraba ante las cámaras.

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Llàcer visitó el programa para presentar ‘Congelados’, un concurso en el que varios equipos de famosos deberán superar diferentes pruebas con una norma principal: permanecer completamente inmóviles. El espacio contará con Miki Nadal, Silvia Abril y Lorena Castell como capitanes de los tres equipos que competirán en cada programa.