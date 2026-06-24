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Jueves 25 de junio

'Valle Salvaje', avance del capítulo 439: Alguien se atreve a desafiar a don Aurelio

Las tensiones seguirán creciendo en el Valle, donde cada decisión empieza a tener consecuencias cada vez más importantes

'Valle Salvaje'

'Valle Salvaje' / RTVE

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Redacción Yotele

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Madrid
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Cuando parecía que nadie era capaz de plantar cara a don Aurelio, una persona dará un paso al frente para desafiar su voluntad. Un gesto completamente inesperado que dejará a Victoria sin capacidad de reacción y abrirá una nueva etapa en el enfrentamiento contra el poderoso obispo.

Mientras tanto, Martín atravesará uno de sus momentos más delicados. El joven encontrará apoyo en Leonor, que le animará a dejar atrás sus dudas y sincerarse de una vez por todas con Pepa antes de que sea demasiado tarde.

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Las tensiones seguirán creciendo en el Valle, donde cada decisión empieza a tener consecuencias cada vez más importantes para todos sus protagonistas.

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