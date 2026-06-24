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En el documental de la Selección

Duras críticas a TVE por subtitular a la madre de Fabián Ruiz y al entrenador de Pedri por su acento andaluz y canario

Las redes estalla contra la cadena pública por rotular las declaraciones de la madre de Fabián Ruiz y de un entrenador de Pedri por su forma de hablar: "Subtitula tu ignorancia"

Fabián Ruiz/ Pedri

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Kevin Rodríguez

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Tenerife
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La emisión en TVE de 'Denominación de origen', el esperado documental centrado en las historias más personales de los jugadores de la Selección Española, ha terminado saltando por los aires en las redes sociales. El motivo no ha sido otro que la controvertida decisión de la cadena pública de subtitular las declaraciones de varios entrevistados debido a sus marcados acentos periféricos, concretamente el andaluz y el canario.

El gran revuelo se originó tras la aparición de Chari Peña, madre del futbolista Fabián Ruiz. La decisión de rotular sus palabras debido a su procedencia andaluza encendió por completo las alarmas en plataformas como X (antes Twitter), donde los espectadores no tardaron en tildar el gesto de "clasista" e "incoherente". Y es que el enfado se acrecentó al contrastar el trato recibido por la madre con el del propio centrocampista de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), a quien no se le aplicaron subtítulos en ningún momento a pesar de compartir la misma forma de hablar.

"Cada vez que asocian el andaluz a la incultura de quien lo habla es andalufobia; y si, para colmo, solo subtitulan a la mujer, es machismo", sentenciaba con dureza uno de los comentarios más virales de la jornada.

La polémica con los acentos en el reportaje de TVE no se limitó exclusivamente al sur peninsular. Durante el bloque dedicado a Pedri, estrella del FC Barcelona, el documental viajó hasta Canarias para entrevistar a una figura clave en los inicios del jugador: su entrenador, Fori Domínguez.

Para sorpresa e indignación de los espectadores isleños, la cadena pública también optó por subtitular sus declaraciones. Un criterio que volvió a despertar encendidas quejas por su total "inconsistencia", ya que a otros entrevistados de las islas que aparecieron en el mismo reportaje se les dejó hablar sin ningún tipo de traducción escrita en pantalla.

El malestar de la audiencia fue a más, y muchos usuarios decidieron apelar directamente a Manu Sánchez, el conocido presentador y humorista andaluz. Sánchez se encuentra actualmente al frente de 'El perro andaluz' en la televisión pública, un espacio que analiza con ironía cómo Andalucía y otras regiones han sido observadas históricamente de forma condescendiente desde el centro del país.

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Dada su férrea defensa de la identidad del habla del sur, las redes le pidieron que moviera ficha: "Amigo, espero que esta muestra de andalufobia merezca alguna declaración", le reclamaba un tuitero. Otros, por su parte, preferían centrar sus críticas en ensalzar la figura de Chari Peña: "Fabián es futbolista gracias a su madre, que lo sacó adelante sola y limpiando. Ella habla el idioma más bello del mundo: el del amor incondicional. Viva el andaluz (...). Subtitula tu ignorancia".

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