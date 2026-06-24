'La promesa', avance del capítulo 860: María Fernández entra en parto en pleno trayecto con el Marqués Luján

Las consecuencias de la decisión de Manuel comenzarán a hacerse visibles cuando Ciro acepte finalmente quedarse en 'La Promesa'. Al mismo tiempo, Teresa y Ricardo recuperarán sus antiguos puestos, devolviendo cierta estabilidad al funcionamiento del palacio.

En paralelo, Martina seguirá debatiéndose entre Jacobo y Adriano, incapaz de aclarar sus sentimientos. Curro y Ángela también continuarán intentando recomponer su relación tras las tensiones vividas en las últimas semanas.

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Pero el gran sobresalto llegará lejos del palacio. Durante un desplazamiento junto a Alonso, María Fernández se pondrá inesperadamente de parto, obligando al marqués a improvisar para ayudarla en un momento crítico que pondrá a prueba la sangre fría de ambos.