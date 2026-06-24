Todo arde
‘El círculo de ceniza’, el thriller que arranca con una familia calcinada y convierte Pamplona en un escenario de pesadilla
Javier Lerín regresa con una novela de ritmo rápido, crímenes rituales y una investigación marcada por el fuego.
Un incendio en las afueras de Pamplona abre la puerta a una escena difícil de olvidar. Cuando el bombero Martín Salaberri consigue acceder al edificio, encuentra los cuerpos carbonizados de una familia colocados en círculo. En el centro aparece un recipiente con el nombre de un hombre al que todos daban por muerto desde hacía dos años. Ese es el inquietante punto de partida de ‘El círculo de ceniza’, la nueva novela de Javier Lerín.
El hallazgo empuja al protagonista a seguir una sucesión de pistas y asesinatos relacionados con la ceniza. La investigación recupera además un caso anterior: la desaparición del hombre acusado de quemar vivo al deportista más famoso del país.
A partir de ahí, pasado y presente empiezan a mezclarse mientras Martín se obsesiona con descubrir qué relación existe entre ambas historias. La novela apuesta por capítulos ágiles, saltos temporales y giros destinados a mantener la incertidumbre.
Pamplona no funciona únicamente como telón de fondo. Sus calles y localidades cercanas forman parte de una trama en la que el fuego se convierte en una firma y en el elemento que conecta los distintos crímenes. La ambientación navarra aporta cercanía a una historia que combina thriller psicológico, investigación y personajes atrapados por asuntos que nunca quedaron completamente cerrados. Publicada por Suma, ‘El círculo de ceniza’ es la segunda novela negra de Javier Lerín después de ‘La casa de los perdidos’.
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