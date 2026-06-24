Audiencias TV ayer: El Mundial cumple en La 1, pero no impulsa a Henar Álvarez, que sigue por encima de Marc Giró

PRIME TIME

La 1

Fútbol Mundial: Inglaterra - Ghana: 22% y 2.128.000

Antena 3

El Hormiguero: 12,1% y 1.228.000

En tierra lejana: 11,1% y 764.000

Telecinco

First Dates: 7,7% y 684.000

Cuatro

First Dates: 4,8% y 415.000

Horizonte: 8,5% y 853.000

Código 10: 7,5% y 672.000 / 9,2% y 448.000

laSexta

laSexta Clave: 4,3% y 357.000

El intermedio: 6% y 600.000

Cara al show: 5,1% y 377.000

La 2

Trivial Pursuit: 5,2% y 460.000

Cifras y letras: 4,8% y 484.000

Versión española; 1,9% y 150.000

LATE NIGHT

Telecinco

Cine 5 estrellas: Operación Camarón: 7% y 246.000

Antena 3

En tierra lejana: 6,8% y 208.000

La 1

Al cielo con ella: 8,4% y 426.000 / 5,9% y 151.000

Cuatro

En el punto de mira: 6,2% y 140.000

laSexta

Cara al show: 3% y 91.000

SOBREMESA

Antena 3

Sueños de libertad: 13,6% y 1.250.000

Y Ahora Sonsoles: 10,1% y 797.000

Pasapalabra: 17,9% y 1.419.000

La 1

Teledeporte directo al Mundial: 11,6% y 1.108.000

Directo al grano: 10% y 884.000

Valle Salvaje: 10,6% y 818.000

La promesa: 13,1% y 1.003.000

Aquí la tierra: 11,5% y 913.000

Telecinco

Amor...o lo que surja: 6,9% y 630.000

El tiempo justo: 7,4% y 596.000

El diario de Jorge: 7,6% y 584.000

Allá tú: 7,8% y 615.000

Cuatro

Todo es mentira: 8,1% y 699.000

Lo sabe, no lo sabe: 4,7% y 362.000

laSexta

Zapeando: 5,4% y 492.000

Más Vale Tarde: 5,1% y 396.000

La 2

El Cazador: 2,4% y 214.000

Saber y ganar: 6,9% y 657.000

Grandes documentales: 3,5% y 302.000

Malas lenguas: 7,3% y 565.000

Sukha: 2,8% y 217.000

Jeopardy: 2% y 159.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 10,2% y 277.000

Cocina Abierta Karlos Arguiñano: 16,7% y 904.000

La ruleta de la suerte: 20,6% y 1.578.000

La 1

La Hora de La 1: 18,5% y 352.000

Mañaneros 360: 13,8% y 457.000 / 10,3% y 839.000

Telecinco

La mirada crítica: 12,5% y 197.000

El programa de AR: 13,3% y 315.000

Vamos a ver: 10,7% y 383.000

El precio justo: 8,8% y 596.000

laSexta

Aruser@s: 11,8% y 261.000

Al Rojo vivo: 7,5% y 295.000

Cuatro

Alerta Cobra: 1,3% y 19.000 / 2,8% y 59.000

La 2

El Cazador: 1,5% y 103.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 22,8% y 2.141.000

Telediario 1: 12,4% y 1.148.000

Informativos Telecinco 15H: 9,1% y 851.000

Noticias Cuatro: 8,8% y 648.000

laSexta Noticias 14H: 7,3% y 608.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 19,1% y 1.642.000

Telediario 2: 15,4% y 1.307.000

Informativos Telecinco 21H: 7,4% y 630.000

laSexta Noticias 20H: 6,4% y 502.000

Noticias Cuatro 2: 4,3% y 332.000

RÁNKING

Diario: La 1 (13,5%), Antena 3 (13,1%), Telecinco (8,1%), Cuatro (6,9%), laSexta (5,7%), La 2 (3,7%).

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Mes: La 1 (14,1%), Antena 3 (12,7%), Telecinco (8,6%), Cuatro (6,4%), laSexta (5,5%), La 2 (3,5%).