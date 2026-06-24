Martes 23 de junio
Audiencias TV ayer: El Mundial cumple en La 1, pero no impulsa a Henar Álvarez, que sigue por encima de Marc Giró
Cuatro sigue aprovechando su gran momento con 'Horizonte' (8,5%) y 'Código 10' (9,2%). Amor...o lo que surja sigue flojo en Telecinco
PRIME TIME
La 1
Fútbol Mundial: Inglaterra - Ghana: 22% y 2.128.000
Antena 3
El Hormiguero: 12,1% y 1.228.000
En tierra lejana: 11,1% y 764.000
Telecinco
First Dates: 7,7% y 684.000
Cuatro
First Dates: 4,8% y 415.000
Horizonte: 8,5% y 853.000
Código 10: 7,5% y 672.000 / 9,2% y 448.000
laSexta
laSexta Clave: 4,3% y 357.000
El intermedio: 6% y 600.000
Cara al show: 5,1% y 377.000
La 2
Trivial Pursuit: 5,2% y 460.000
Cifras y letras: 4,8% y 484.000
Versión española; 1,9% y 150.000
LATE NIGHT
Telecinco
Cine 5 estrellas: Operación Camarón: 7% y 246.000
Antena 3
En tierra lejana: 6,8% y 208.000
La 1
Al cielo con ella: 8,4% y 426.000 / 5,9% y 151.000
Cuatro
En el punto de mira: 6,2% y 140.000
laSexta
Cara al show: 3% y 91.000
SOBREMESA
Antena 3
Sueños de libertad: 13,6% y 1.250.000
Y Ahora Sonsoles: 10,1% y 797.000
Pasapalabra: 17,9% y 1.419.000
La 1
Teledeporte directo al Mundial: 11,6% y 1.108.000
Directo al grano: 10% y 884.000
Valle Salvaje: 10,6% y 818.000
La promesa: 13,1% y 1.003.000
Aquí la tierra: 11,5% y 913.000
Telecinco
Amor...o lo que surja: 6,9% y 630.000
El tiempo justo: 7,4% y 596.000
El diario de Jorge: 7,6% y 584.000
Allá tú: 7,8% y 615.000
Cuatro
Todo es mentira: 8,1% y 699.000
Lo sabe, no lo sabe: 4,7% y 362.000
laSexta
Zapeando: 5,4% y 492.000
Más Vale Tarde: 5,1% y 396.000
La 2
El Cazador: 2,4% y 214.000
Saber y ganar: 6,9% y 657.000
Grandes documentales: 3,5% y 302.000
Malas lenguas: 7,3% y 565.000
Sukha: 2,8% y 217.000
Jeopardy: 2% y 159.000
MAÑANA
Antena 3
Espejo Público: 10,2% y 277.000
Cocina Abierta Karlos Arguiñano: 16,7% y 904.000
La ruleta de la suerte: 20,6% y 1.578.000
La 1
La Hora de La 1: 18,5% y 352.000
Mañaneros 360: 13,8% y 457.000 / 10,3% y 839.000
Telecinco
La mirada crítica: 12,5% y 197.000
El programa de AR: 13,3% y 315.000
Vamos a ver: 10,7% y 383.000
El precio justo: 8,8% y 596.000
laSexta
Aruser@s: 11,8% y 261.000
Al Rojo vivo: 7,5% y 295.000
Cuatro
Alerta Cobra: 1,3% y 19.000 / 2,8% y 59.000
La 2
El Cazador: 1,5% y 103.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 22,8% y 2.141.000
Telediario 1: 12,4% y 1.148.000
Informativos Telecinco 15H: 9,1% y 851.000
Noticias Cuatro: 8,8% y 648.000
laSexta Noticias 14H: 7,3% y 608.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 19,1% y 1.642.000
Telediario 2: 15,4% y 1.307.000
Informativos Telecinco 21H: 7,4% y 630.000
laSexta Noticias 20H: 6,4% y 502.000
Noticias Cuatro 2: 4,3% y 332.000
RÁNKING
Diario: La 1 (13,5%), Antena 3 (13,1%), Telecinco (8,1%), Cuatro (6,9%), laSexta (5,7%), La 2 (3,7%).
Mes: La 1 (14,1%), Antena 3 (12,7%), Telecinco (8,6%), Cuatro (6,4%), laSexta (5,5%), La 2 (3,5%).
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