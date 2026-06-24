Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La Grossa Sant Joan 2026Incendio Torre MoeveVerbena Sant JoanMejor nota selectividadMatemáticasBarcelonaSant Joan 2026Amazon Prime Day
instagramlinkedin

Martes 23 de junio

Audiencias TV ayer: El Mundial cumple en La 1, pero no impulsa a Henar Álvarez, que sigue por encima de Marc Giró

Cuatro sigue aprovechando su gran momento con 'Horizonte' (8,5%) y 'Código 10' (9,2%). Amor...o lo que surja sigue flojo en Telecinco

Mundial / 'Al cielo con ella' / 'Cara al show'

Mundial / 'Al cielo con ella' / 'Cara al show' / La 1 / LA SEXTA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

PRIME TIME

La 1

Fútbol Mundial: Inglaterra - Ghana: 22% y 2.128.000

Antena 3

El Hormiguero: 12,1% y 1.228.000

En tierra lejana: 11,1% y 764.000

Telecinco

First Dates: 7,7% y 684.000

Cuatro

First Dates: 4,8% y 415.000

Horizonte: 8,5% y 853.000

Código 10: 7,5% y 672.000 / 9,2% y 448.000

laSexta

laSexta Clave: 4,3% y 357.000

El intermedio: 6% y 600.000

Cara al show: 5,1% y 377.000

La 2

Trivial Pursuit: 5,2% y 460.000

Cifras y letras: 4,8% y 484.000

Versión española; 1,9% y 150.000

LATE NIGHT

Telecinco

Cine 5 estrellas: Operación Camarón: 7% y 246.000

Antena 3

En tierra lejana: 6,8% y 208.000

La 1

Al cielo con ella: 8,4% y 426.000 / 5,9% y 151.000

Cuatro

En el punto de mira: 6,2% y 140.000

laSexta

Cara al show: 3% y 91.000

SOBREMESA

Antena 3

Sueños de libertad: 13,6% y 1.250.000

Y Ahora Sonsoles: 10,1% y 797.000

Pasapalabra: 17,9% y 1.419.000

La 1

Teledeporte directo al Mundial: 11,6% y 1.108.000

Directo al grano: 10% y 884.000

Valle Salvaje: 10,6% y 818.000

La promesa: 13,1% y 1.003.000

Aquí la tierra: 11,5% y 913.000

Telecinco

Amor...o lo que surja: 6,9% y 630.000

El tiempo justo: 7,4% y 596.000

El diario de Jorge: 7,6% y 584.000

Allá tú: 7,8% y 615.000

Cuatro

Todo es mentira: 8,1% y 699.000

Lo sabe, no lo sabe: 4,7% y 362.000

laSexta

Zapeando: 5,4% y 492.000

Más Vale Tarde: 5,1% y 396.000

La 2

El Cazador: 2,4% y 214.000

Saber y ganar: 6,9% y 657.000

Grandes documentales: 3,5% y 302.000

Malas lenguas: 7,3% y 565.000

Sukha: 2,8% y 217.000

Jeopardy: 2% y 159.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 10,2% y 277.000

Cocina Abierta Karlos Arguiñano: 16,7% y 904.000

La ruleta de la suerte: 20,6% y 1.578.000

La 1

La Hora de La 1: 18,5% y 352.000

Mañaneros 360: 13,8% y 457.000 / 10,3% y 839.000

Telecinco

La mirada crítica: 12,5% y 197.000

El programa de AR: 13,3% y 315.000

Vamos a ver: 10,7% y 383.000

El precio justo: 8,8% y 596.000

laSexta

Aruser@s: 11,8% y 261.000

Al Rojo vivo: 7,5% y 295.000

Cuatro

Alerta Cobra: 1,3% y 19.000 / 2,8% y 59.000

La 2

El Cazador: 1,5% y 103.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 22,8% y 2.141.000

Telediario 1: 12,4% y 1.148.000

Informativos Telecinco 15H: 9,1% y 851.000

Noticias Cuatro: 8,8% y 648.000

laSexta Noticias 14H: 7,3% y 608.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 19,1% y 1.642.000

Telediario 2: 15,4% y 1.307.000

Informativos Telecinco 21H: 7,4% y 630.000

laSexta Noticias 20H: 6,4% y 502.000

Noticias Cuatro 2: 4,3% y 332.000

RÁNKING

Diario: La 1 (13,5%), Antena 3 (13,1%), Telecinco (8,1%), Cuatro (6,9%), laSexta (5,7%), La 2 (3,7%).

Noticias relacionadas

Mes: La 1 (14,1%), Antena 3 (12,7%), Telecinco (8,6%), Cuatro (6,4%), laSexta (5,5%), La 2 (3,5%).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenido en un autobús con destino a Rumanía con 139 móviles robados en el Primavera Sound
  2. El Gobierno vuelve a proponer que la factura de la luz incluya el gasto de tus vecinos
  3. Calvo: “Las mujeres sostienen como mínimo el 50% de las monarquías europeas. Letizia ha aportado la lectura de una España de la que ella formaba parte”
  4. El renovado Casa Leopoldo no resiste en el Raval de Barcelona: cerrará el próximo domingo
  5. Laura Tallada, la mejor nota de Selectividad de Catalunya, con un 9,90: 'Hay mucho trabajo detrás; se trata de ser constante
  6. Joan Torrecillas, mejor nota de la selectividad en Barcelona: 'Tras el esfuerzo, ya estoy de lleno en el gran verano de mi vida
  7. Los estudiantes catalanes suspenden las Matemáticas de la Selectividad: un 4,1, la nota más baja de la última década
  8. Zapatero declara como imputado por el caso Plus Ultra y las joyas, en directo: última hora y reacciones

Junts plantea a Sánchez que dé un paso atrás y deje que el bloque de investidura elija a otro presidente

Junts plantea a Sánchez que dé un paso atrás y deje que el bloque de investidura elija a otro presidente

Sanidad acelera en el acceso a los nuevos medicamentos: llegan 70 días antes que hace tres años

Sanidad acelera en el acceso a los nuevos medicamentos: llegan 70 días antes que hace tres años

Garamendi anuncia que optará a la reelección en CEOE y resta valor a las acusaciones del vicepresidente de Cepyme

Garamendi anuncia que optará a la reelección en CEOE y resta valor a las acusaciones del vicepresidente de Cepyme

'PAU reveals', entre las lágrimas del suspenso y la euforia por las mejores notas: las reacciones más virales al recibir los resultados

'PAU reveals', entre las lágrimas del suspenso y la euforia por las mejores notas: las reacciones más virales al recibir los resultados

Muere un hombre al sufrir un accidente con patinete cerca de la N-230 en Torrefarrera (Lleida)

Muere un hombre al sufrir un accidente con patinete cerca de la N-230 en Torrefarrera (Lleida)

El comisario Gómez Gordo en el juicio de Kitchen: "Bárcenas era el delincuente número uno y estaban tratando de captar a su conductor"

El comisario Gómez Gordo en el juicio de Kitchen: "Bárcenas era el delincuente número uno y estaban tratando de captar a su conductor"

La Sagrada Família esconde un “héroe invisible”: el adhesivo que une piedra y acero en sus torres más complejas

La Sagrada Família esconde un “héroe invisible”: el adhesivo que une piedra y acero en sus torres más complejas

Ucrania mata a cinco personas en una oleada de ataques contra Rusia

Ucrania mata a cinco personas en una oleada de ataques contra Rusia