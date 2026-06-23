Víctor de Aldama, contundente en 'Informativos Telecinco': "Zapatero irá a la cárcel y Pedro Sánchez detrás"

Víctor de Aldama ha reaparecido en televisión y ha elegido 'Informativos Telecinco', presentado por Carlos Franganillo y Ángeles Blanco, para ofrecer su primera valoración tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 'caso mascarillas', que le condena a cuatro años y medio de prisión tras aplicársele una rebaja por colaboración.

Al ser preguntado en la parte final de la entrevista por las presuntas pruebas que tiene contra el expresidente del Gobierno, Aldama se ha mostrado implacable ante las cámaras de Mediaset: "Si la Justicia funciona en este país, el señor Rodríguez Zapatero irá a la cárcel y el señor Pedro Sánchez irá detrás de él".

Uno de los momentos más tensos de la noche ha llegado al abordar la implicación del actual jefe del Ejecutivo. Aldama no se ha retractado de sus palabras en el formato de Telecinco: "Sigo diciendo y reafirmando que Pedro Sánchez es el número uno".

Para justificarlo, el entrevistado ha querido matizar las últimas informaciones: "A referencia de lo que dijo el jefe de anticorrupción, se estaba refiriendo a que no es el número uno en la 'trama mascarillas', obviamente no lo es. Pero yo me estoy refiriendo y sigo diciendo que el presidente del gobierno es el número uno en todo, es el número uno de la trama, estaba informado de todo".

Preguntado sobre si alguien de su entorno ha intentado hablar con él tras el veredicto del Supremo (que condena a José Luis Ábalos a 24 años de cárcel), el invitado ha sido tajante: "Nadie se ha puesto en contacto con nosotros". Sin embargo, ha aprovechado para enviarle un mensaje al exministro de Transportes: "Él tiene todavía posibilidades de hablar y decir cosas, como por ejemplo de Plus Ultra y el tema de Zapatero. Ya dije en el Supremo que el señor Ábalos fue coaccionado por Zapatero a las órdenes del presidente Pedro Sánchez".

Respecto a su situación jurídica, Aldama ha querido aclarar que no se trata de un acuerdo a puerta cerrada: "Nosotros en ningún momento hemos llegado a un pacto con Fiscalía".

Aun así, reconoce que su estrategia de aportar pruebas ha funcionado: "Estaba claro que si colaborábamos íbamos a tener una rebaja de las penas. Lo han dado como una colaboración muy cualificada. No solo Fiscalía, sino también siete magistrados del Supremo".

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Antes de cerrar la entrevista con su demoledor pronóstico sobre el futuro de Sánchez y Zapatero, el empresario también ha tenido tiempo para defenderse de otra de las causas pendientes: "Sobre el tema de Hidrocarburos, es el caso por el que a mí me montan todo para meterme en la cárcel... Soy el único que declaró en secreto de sumario, han pasado 67 testigos y ninguno me conoce. No he hecho nada de lo que se me acusa en hidrocarburos", ha zanjado en el plató de Telecinco.