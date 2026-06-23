‘Puerto Hurraco’, el libro que revisa uno de los crímenes más impactantes de España y cuestiona todo lo que creíamos saber

Hay sucesos que quedan ligados para siempre a un nombre. Puerto Hurraco es uno de ellos. Más de tres décadas después de la matanza ocurrida el 26 de agosto de 1990, el escritor extremeño Luis Roso regresa a aquel episodio en ‘Puerto Hurraco: el espectáculo del horror’, un libro de no ficción que busca separar los hechos del relato construido durante años alrededor de la tragedia.

La obra parte del crimen cometido por los hermanos Izquierdo, que acabó con la vida de nueve personas, entre ellas dos menores. Sin embargo, el autor no se limita a reconstruir aquella noche. También investiga las disputas familiares que precedieron a los asesinatos, el contexto de la comarca y los silencios que acompañaron a un caso que conmocionó a todo el país.

Uno de los ejes principales del libro es el papel que desempeñaron los medios de comunicación. Roso analiza cómo la llegada de las televisiones privadas y la cobertura casi inmediata transformaron Puerto Hurraco en un fenómeno nacional. La sucesión de tópicos, versiones incompletas y elementos sensacionalistas terminó fijando en la memoria colectiva una imagen que el escritor somete ahora a revisión.

El resultado es una lectura absorbente que combina investigación periodística, crónica criminal y reflexión sobre la forma en la que consumimos los grandes sucesos. Su ritmo narrativo permite adentrarse en una historia conocida desde una perspectiva diferente, con especial atención a las víctimas y a las consecuencias que aquella exposición pública dejó en la localidad.

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Publicado por Ediciones B, ‘Puerto Hurraco: el espectáculo del horror’ llegó a las librerías el 4 de junio. Con este trabajo, Luis Roso continúa su trayectoria dentro del género negro y la no ficción criminal, después de abordar otro caso histórico extremeño en ‘El crimen de Malladas’.