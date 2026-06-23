'MasterChef 14', ganador y orden de los finalistas tras el premio de su vida a una de las concursantes que quedó tercera

La final de 'MasterChef 14' arrancó con la tensión y la espectacularidad que solo las grandes noches culinarias pueden ofrecer. Llegar hasta aquí está al alcance de muy pocos, y los cuatro finalistas saltaron a las cocinas siendo conscientes del inmenso trabajo que arrastraban a sus espaldas. Una noche de emociones a flor de piel que terminó definiendo a las dos duelistas de la edición, dejando en el camino a dos aspirantes que se despidieron con la cabeza muy alta. En el duelo final, Camilla se parclamó vencedora, sumándose así a la larga lista de ganadores del talent show.

El triunfo de la actitud: Carlota roza la gloria y se lleva el premio de su vida

Si algo ha caracterizado el paso de Carlota por 'MasterChef 14' ha sido la alegría y la vitalidad que transmite, virtudes que mantuvo intactas incluso bajo la presión de la gran final.

En la primera prueba de la noche, los aspirantes se enfrentaron al exigente reto de "seguir al chef", en este caso, Oriol Castro. Carlota rozó la perfección y se quedó a un solo paso de conseguir la primera chaquetilla de la noche. Solo una espectacular remontada de Camilla en el último suspiro privó a la aspirante de la primera plaza en el duelo final. Lejos de venirse abajo, Carlota se extramotivó para la siguiente fase: "Lo voy a luchar muchísimo. Más que nunca".

Fue en la prueba de exteriores, celebrada en el prestigioso restaurante de Quique Dacosta, donde Carlota descubrió el verdadero valor que el programa ha tenido para ella: aprender a creer en sí misma.

"Yo dejé mi trabajo para venir aquí. Aunque confiaba en mí, verme en la final ha superado todas mis expectativas. Vengo de muy abajo y verme aquí haciendo estos platos tan complicados es un sueño. Ahora sé que soy capaz de muchas cosas", confesaba rota de la emoción.

Su entrega conmovió a los jueces, especialmente a Pepe Rodríguez, quien no dudó en alabar su actitud: "Tiene un mérito de la leche. Has entendido las recetas. Y aunque no perfecto, ha salido todo. Estoy muy orgulloso".

Finalmente, tras confirmarse que Annie se convertía en la segunda duelista, Carlota se despidió con una sonrisa de oreja a oreja y como tercera clasificada. ¿Su recompensa? Un valioso curso de especialización en el Basque Culinary Center que celebró a saltos. "Ha sido maravilloso el viaje. Me he sentido como una verdadera reina y he aprendido que te mueres", concluyó antes de poner rumbo a casa.

Chambo: el valor de disfrutar del camino

La otra cara de la moneda en las cocinas de Quique Dacosta la protagonizó Chambo, quien se quedó con la cuarta posición de la edición tras un cocinado de una complejidad altísima.

Al aspirante se le vio más desorganizado que de costumbre, algo que él mismo justificó con total naturalidad: "Los nervios son lo que tienen". El cocinado fue un auténtico viaje de curvas: sufrió fallos en la elaboración del pan —donde el propio Dacosta tuvo que echarle una mano—, dudas con la salsa verde y, para colmo, un arroz que se terminó quemando. Sin embargo, Chambo demostró una resiliencia de oro y nunca tiró la taolla. "No has bajado los brazos", le reconocieron los jueces con admiración.

A pesar de no conseguir la ansiada chaquetilla, Chambo demostró una madurez brillante al hacer balance de su experiencia: "Estoy satisfecho porque para mí, lo importante es disfrutar del camino, y lo he hecho. He sufrido hoy más que en todo el programa junto, pero ha sido una experiencia única. Solo puedo celebrar, me llevo un montón de cosas positivas y voy a seguir cocinando".

El listón queda alto para el futuro profesional de Chambo, a quien ya se sitúa en el horizonte bien dentro del proyecto que apalabró con su compañero Germán, o bien liderando el proyecto 'Cuídate' que ya esbozó en las semifinales.

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Duelo final: Camila vs Annie

Con las expulsiones de Chambo y Carlota, el plató de MasterChef se vistió de gala para el asalto definitivo. Camilla, que se hizo con la primera chaquetilla tras una prueba inaugural impecable, y Annie, que demostró una templanza de hierro en los exteriores de Denia, dispuaron el duelo final.