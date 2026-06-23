'La promesa', avance del capítulo 859: Lope y Vera se dan el 'sí quiero' mientras Adriano y Martina se acercan

'La Promesa' vivirá una jornada cargada de emoción con la celebración de la esperada boda de Lope y Vera. Gracias al esfuerzo del servicio, la pareja podrá darse el "sí, quiero" en el palacio, culminando una historia de amor que ha superado numerosos obstáculos.

Sin embargo, mientras unos celebran su felicidad, Manuel afrontará uno de los momentos más difíciles de su vida. Convencido de que Julieta está decidida a marcharse, se despedirá de ella y tomará una decisión desesperada con la esperanza de impedir su salida definitiva.

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Por su parte, Pía también estará dispuesta a dar un paso trascendental. Después de mucho tiempo guardando silencio, decidirá contarle a Ricardo quién fue realmente el responsable de la muerte de Jana, una revelación que puede cambiar el rumbo de la historia.