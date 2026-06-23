Exclusiva YOTELE
Los Javis regresan a Atresplayer un año después de 'Mariliendre' con su nueva serie: primeros detalles de 'Las vecinas'
Suma Content prepara una nueva ficción para la plataforma creada por Natalia Boadas y Almudena Monzú.
Los Javis volverán a tener presencia en Atresplayer apenas un año después del estreno de ‘Mariliendre’. Su productora, Suma Content, ya trabaja en ‘Las Vecinas’, una nueva serie destinada a la plataforma de Atresmedia que reúne a varios nombres conocidos de la ficción española, tal y como ha podido saber YOTELE en exclusiva.
Carlos González, Ana Rujas, Laura Weissmahr, Iñaki Mur y Raquel Pérez forman parte del elenco del proyecto, que ha sido creado por Natalia Boadas y Almudena Monzú. Esta última también asumirá la dirección junto a Javier Ferreiro.
El regreso conecta directamente con ‘Mariliendre’, estrenada en abril de 2025 y producida por Atresmedia en colaboración con esta misma productora. Aquella ficción musical también estuvo dirigida por Ferreiro y contó con Javier Calvo y Javier Ambrossi como productores. La producción ejecutiva de ‘Las Vecinas’ correrá a cargo de Montse García, Andrea H. Catalá y Mariano Piñeiro.
La serie supone un nuevo paso en la relación entre la plataforma y la compañía de Javier Calvo y Javier Ambrossi, que vuelve a apostar por una ficción creada y dirigida por nuevos nombres de su entorno creativo. Se suma así a una larga lista de proyectos, encabezados por títulos como 'Veneno', 'Cardo' o 'Vestidas de azul'.
- El Supremo condena de forma unánime con 24 años de cárcel a Ábalos, con 19 a Koldo y libra a Aldama de entrar en prisión
- El Gobierno vuelve a proponer que la factura de la luz incluya el gasto de tus vecinos
- Los mensajes de la cúpula de Plus Ultra desmienten a Zapatero, que negó ante el juez tener los contactos con la aerolínea
- Quién es Diego Fuoli, el portero del Sabadell que incitó los insultos a Pedro Sánchez: buena familia heladera de Zaragoza
- Gibraltar cuenta los días para que caiga la Verja: “Cuando la tiren, a mí me hacen reina”
- Confirmado por el BOE: el miércoles 24 de junio, día de San Juan, es festivo en tres comunidades de España
- Marc Vidal, experto en economía: 'Es imposible que se puedan sostener 181.000 millones de salarios públicos
- Cuesta 24.000 euros y tiene tres habitaciones y porche: así es la casa prefabricada de madera que refleja el ‘boom’ del sector