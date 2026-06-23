Los Javis regresan a Atresplayer un año después de 'Mariliendre' con su nueva serie: primeros detalles de 'Las vecinas'

Los Javis volverán a tener presencia en Atresplayer apenas un año después del estreno de ‘Mariliendre’. Su productora, Suma Content, ya trabaja en ‘Las Vecinas’, una nueva serie destinada a la plataforma de Atresmedia que reúne a varios nombres conocidos de la ficción española, tal y como ha podido saber YOTELE en exclusiva.

Carlos González, Ana Rujas, Laura Weissmahr, Iñaki Mur y Raquel Pérez forman parte del elenco del proyecto, que ha sido creado por Natalia Boadas y Almudena Monzú. Esta última también asumirá la dirección junto a Javier Ferreiro.

El regreso conecta directamente con ‘Mariliendre’, estrenada en abril de 2025 y producida por Atresmedia en colaboración con esta misma productora. Aquella ficción musical también estuvo dirigida por Ferreiro y contó con Javier Calvo y Javier Ambrossi como productores. La producción ejecutiva de ‘Las Vecinas’ correrá a cargo de Montse García, Andrea H. Catalá y Mariano Piñeiro.

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La serie supone un nuevo paso en la relación entre la plataforma y la compañía de Javier Calvo y Javier Ambrossi, que vuelve a apostar por una ficción creada y dirigida por nuevos nombres de su entorno creativo. Se suma así a una larga lista de proyectos, encabezados por títulos como 'Veneno', 'Cardo' o 'Vestidas de azul'.