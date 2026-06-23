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Lunes 22 de junio

Audiencias TV ayer: 'Horizonte' se dispara con Aldama, supera a 'La revuelta' y se acerca a 'El Hormiguero', mientras 'Amor...o lo que surja' llega débil

La final de 'MasterChef' lidera la noche, 'Universo Calleja' vuelve discreto y el Argentina - Austria arrasa por encima del 30%

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Audiencias / CUATRO / TELECINCO

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Redacción Yotele

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PRIME TIME

Antena 3

El Hormiguero: 12,9% y 1.496.000

En tierra lejana: 11,9% y 882.000

La 1

La revuelta: 11% y 1.292.000

MasterChef: 12,6% y 774.000

Telecinco

First Dates: 7,7% y 887.000

Universo Calleja: 9,2% y 700.000

Cuatro

First Dates: 4,8% y 498.000

Horizonte: 11,6% y 1.338.000

En guardia: 6,9% y 579.000

laSexta

laSexta Clave:

El Intermedio: 6,5% y 753.000

El Taquillazo: Ofrenda a la tormenta: 3,6% y 241.000

La 2

Trivial Pursuit: 4,9% y 516.000

Cifras y letras: 5,8% y 671.000

Cine clásico: El multimillonario: 3,6% y 352.000

LATE NIGHT

Telecinco

Planeta Calleja: 8,3% y 299.000

Antena 3

En tierra lejana: 7,1% y 230.000

Cuatro

Los Galindos, toda la verdad: 5,4% y 250.000 / 6,1% y 151.000

laSexta

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