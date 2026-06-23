Lunes 22 de junio
Audiencias TV ayer: 'Horizonte' se dispara con Aldama, supera a 'La revuelta' y se acerca a 'El Hormiguero', mientras 'Amor...o lo que surja' llega débil
La final de 'MasterChef' lidera la noche, 'Universo Calleja' vuelve discreto y el Argentina - Austria arrasa por encima del 30%
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PRIME TIME
Antena 3
El Hormiguero: 12,9% y 1.496.000
En tierra lejana: 11,9% y 882.000
La 1
La revuelta: 11% y 1.292.000
MasterChef: 12,6% y 774.000
Telecinco
First Dates: 7,7% y 887.000
Universo Calleja: 9,2% y 700.000
Cuatro
First Dates: 4,8% y 498.000
Horizonte: 11,6% y 1.338.000
En guardia: 6,9% y 579.000
laSexta
laSexta Clave:
El Intermedio: 6,5% y 753.000
El Taquillazo: Ofrenda a la tormenta: 3,6% y 241.000
La 2
Trivial Pursuit: 4,9% y 516.000
Cifras y letras: 5,8% y 671.000
Cine clásico: El multimillonario: 3,6% y 352.000
LATE NIGHT
Telecinco
Planeta Calleja: 8,3% y 299.000
Antena 3
En tierra lejana: 7,1% y 230.000
Cuatro
Los Galindos, toda la verdad: 5,4% y 250.000 / 6,1% y 151.000
laSexta
Cine: La abuela: 3,5% y 80.000
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