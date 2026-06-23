La histórica corresponsal Anna Bosch anuncia por sorpresa su jubilación en directo y emociona a Gemma Nierga: "Se me rompe el corazón"

Momento histórico y de lo más emotivo el que se ha vivido este lunes, 22 de junio, en las mañanas de La 2 Cat. La mítica periodista Anna Bosch ha anunciado de forma completamente inesperada su jubilación tras 38 años ligada de una forma u otra a RTVE.

La encargada de comunicar la noticia ha sido Gemma Nierga durante la emisión de 'Cafè d'idees'. Tras analizar la intensa actualidad internacional de la jornada, la presentadora soltaba la frase que congelaba el plató: “Todas estas elecciones no las podremos comentar con Anna Bosch… porque resulta que se jubila”.

La noticia ha pillado por sorpresa a los espectadores, aunque el equipo ya estaba sobre aviso desde el día anterior. La emoción ha invadido rápidamente el plató, dejando paso también a la ironía cuando alguien ha soltado entre risas: "¡Como el juez Peinado!", rompiendo el hielo del emotivo momento.

Nierga no ha podido ocultar su tristeza ante la marcha de una de las grandes instituciones del periodismo de nuestro país: “Se me rompe el corazón”, confesaba, antes de pedir un aplauso atronador para su compañera mientras le hacían entrega de un gran ramo de flores.

"Quiero agradecerte a ti, Gemma, y a todo el equipo, que se haya contado conmigo desde la primera temporada. Eso me ha permitido volver a hacer periodismo en catalán, que era una cosa que añoraba", expresó la periodista.

"Ha sido un placer trabajar con vosotros estos seis años. De verdad que no me lo esperaba. Y ahora soy una blanda y me haréis llorar", añadió dirigiéndose a todo el equipo.

Con la marcha de Anna Bosch se cierra una época dorada en los informativos de la corporación pública. Aunque dio sus primeros pasos en la radio (Antena 3 Radio y Cadena SER), en 1988 se incorporó al Centro de Producción de RTVE Catalunya.

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Tras su paso por formatos míticos como Buenos días o Fin de semana, dio el salto a Torrespaña en Madrid. En su currículum destaca haber formado parte del equipo que impulsó el nacimiento del Euronews en 1992, pero, sin duda, el gran público la recordará por su impecable labor como corresponsal de RTVE en algunas de las plazas más complejas y potentes del planeta: Moscú, Washington y Londres.