'Sueños de libertad', avance semanal: Beatriz sabotea a Begoña con un bulo que pone en jaque su reputación

'Sueños de libertad' promete una semana de infarto en las tardes de Antena 3. El serial diario líder de la televisión se enfrenta a unos capítulos cruciales marcados por rupturas sentimentales que parecían imposibles, traiciones familiares a gran escala y un retorcido plan que pondrá en jaque la reputación de Begoña.

Valentina tomará una drástica decisión y pondrá fin a su relación con Andrés. La joven se mostrará completamente incapaz de superar las profundas inseguridades que arrastra desde que llegó a la colonia.

Aunque la noticia dejará a Andrés con el corazón totalmente roto, el joven no dudará en declararle su amor incondicional en un último intento desesperado. ¿Será este el adiós definitivo o habrá margen para la reconciliación?

Tras varios días invadidos por el miedo y la incertidumbre, Nieves regresará por fin a casa. Mientras Mabel y Pablo la reciben con los brazos abiertos, Miguel se mantendrá enrocado y se negará a dirigirle la palabra.

Sin embargo, la creciente conexión del médico con Claudia podría cambiar las cosas: la joven le aconsejará dejar a un lado el rencor y perdonar a su madre. ¿Escuchará sus sabios consejos? Por otra parte, la tensión entre Claudia y Paula seguirá latente, obligando a Manuela a interceder para revelar la dura realidad que vive esta última.

La trama empresarial saltará por los aires cuando Gabriel descubra que Damián pretende vender La Industrial para salvar la fábrica. Indignado por la maniobra, el director jugará sucio y atacará el orgullo de Tasio recordándole que para su padre no es más que “un hijo de segunda”.

Espoleado por el desprecio, Tasio intentará convencer a Antoine Brossard para dinamitar la operación y se enfrentará cara a cara con Damián, quien no está dispuesto a consentir que su propio hijo sabotee décadas de esfuerzo familiar. Además, en mitad de la crisis, Marta tendrá que asimilar que Fina ya no vive en la casa familiar mientras recibe una misteriosa llamada de Bianca.

Mientras Begoña empieza a sospechar que entre Gabriel y Beatriz hay gato encerrado, esta última pasará a la acción: saboteará el coche de Eduardo para hacer creer a todos que el chófer y Begoña tienen un idilio clandestino.

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El falso bulo correrá como la pólvora por toda la colonia, desatando momentos de máxima tensión entre la enfermera y el director. ¿Servirá este ruin sabotaje para que Begoña descubra la verdadera y peligrosa cara de Beatriz?