Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
TrumpJosé Luis ÁbalosCaso mascarillasOla de calorIsak AndicIncendiosDiego FuoliAnna R AlosRestaurantesSant Joan
instagramlinkedin

Lista completa

¿Quién va esta semana a 'El hormiguero'? Invitados del lunes 22 al jueves 25 de junio de 2026

El programa de Pablo Motos dedicará una entrega especial a Tip con Josema Yuste, Santiago Segura, José Mota y Leo Harlem.

Pablo Motos, en 'El hormiguero'

Pablo Motos, en 'El hormiguero' / ATRESMEDIA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

‘El Hormiguero’ ya tiene cerrada su lista de invitados para la semana del 22 al 25 de junio. El espacio de Antena 3 combinará humor, televisión y redes sociales con cuatro entregas protagonizadas por rostros muy diferentes.

El lunes 22 de junio, el programa recordará a Luis Sánchez Polack, conocido popularmente como Tip, coincidiendo con el centenario de su nacimiento. Josema Yuste, Santiago Segura, José Mota y Leo Harlem repasarán su carrera, su forma de entender la comedia y algunas de las anécdotas que marcaron su trayectoria.

Rocío López Bueno, más conocida como Roro, visitará por primera vez el plató el martes 23. La creadora de contenido hablará de su rápido crecimiento en las redes sociales, donde ha pasado en apenas dos años de ser prácticamente desconocida a reunir millones de seguidores.

El miércoles 24 será el turno de Ángel Llácer, que presentará ‘Congelados’, el nuevo concurso que próximamente llegará a laSexta. El formato reunirá a tres equipos de famosos que deberán superar diferentes pruebas con una regla principal: cualquier movimiento puede dejarles fuera.

Noticias relacionadas

Toñi Moreno cerrará la semana el jueves 25 de junio. La presentadora andaluza repasará su trayectoria profesional y compartirá algunas de las historias más divertidas que ha vivido a lo largo de sus años en televisión.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los conductores mayores de 74 años alcanzan la cifra récord de 1,9 millones y tienen la tasa de siniestralidad más baja
  2. Muere el tercer menor en el hospital tras el accidente en la playa de la Arrabassada de Tarragona
  3. Un pueblo de 44 habitantes de Soria inaugura una piscina climatizada de 1,3 millones financiada por las eólicas: 'Espero que dé vida al pueblo
  4. El impacto del kéfir en la microbiota: 'Es incluso mejor que el yogur, sus levaduras ayudan a absorber calcio y hierro
  5. El teléfono aportado por EEUU desvela que Zapatero estaba 'muy enfadado' al salir su nombre vinculado al rescate de Plus Ultra
  6. Albert Ubach, víctima de tres maristas del colegio de Rubí: 'Me convirtieron en su juguete sexual
  7. Guía para saber distinguir un buen kéfir de otro que no lo es
  8. La Guardia Civil identifica una estafa a través de SMS fraudulentos que simulaban ser de bancos

Google invierte 75 millones de dólares en la productora A24 para acelerar la integración de la IA en el cine

Google invierte 75 millones de dólares en la productora A24 para acelerar la integración de la IA en el cine

La vivienda exige activar todas las palancas: más oferta y reglas estables

La vivienda exige activar todas las palancas: más oferta y reglas estables

¿Quién va esta semana a 'El hormiguero'? Invitados del lunes 22 al jueves 25 de junio de 2026

¿Quién va esta semana a 'El hormiguero'? Invitados del lunes 22 al jueves 25 de junio de 2026

El 'Observatorio Social de la Vivienda' en Madrid, en imágenes

El 'Observatorio Social de la Vivienda' en Madrid, en imágenes

Andy Burnham obtiene el apoyo del laborismo para suceder a Starmer como primer ministro del Reino Unido

Andy Burnham obtiene el apoyo del laborismo para suceder a Starmer como primer ministro del Reino Unido

Grifols nombra consejera independiente a Ester Masllorens en sustitución de Enriqueta Felip

Grifols nombra consejera independiente a Ester Masllorens en sustitución de Enriqueta Felip

Mueren dos niños dentro de un coche en Francia en plena ola de calor

Mueren dos niños dentro de un coche en Francia en plena ola de calor

La tensión política marca el escrutinio definitivo que debe confirmar la victoria del ultra De la Espriella en Colombia

La tensión política marca el escrutinio definitivo que debe confirmar la victoria del ultra De la Espriella en Colombia