¿Quién va esta semana a 'El hormiguero'? Invitados del lunes 22 al jueves 25 de junio de 2026

‘El Hormiguero’ ya tiene cerrada su lista de invitados para la semana del 22 al 25 de junio. El espacio de Antena 3 combinará humor, televisión y redes sociales con cuatro entregas protagonizadas por rostros muy diferentes.

El lunes 22 de junio, el programa recordará a Luis Sánchez Polack, conocido popularmente como Tip, coincidiendo con el centenario de su nacimiento. Josema Yuste, Santiago Segura, José Mota y Leo Harlem repasarán su carrera, su forma de entender la comedia y algunas de las anécdotas que marcaron su trayectoria.

Rocío López Bueno, más conocida como Roro, visitará por primera vez el plató el martes 23. La creadora de contenido hablará de su rápido crecimiento en las redes sociales, donde ha pasado en apenas dos años de ser prácticamente desconocida a reunir millones de seguidores.

El miércoles 24 será el turno de Ángel Llácer, que presentará ‘Congelados’, el nuevo concurso que próximamente llegará a laSexta. El formato reunirá a tres equipos de famosos que deberán superar diferentes pruebas con una regla principal: cualquier movimiento puede dejarles fuera.

Noticias relacionadas

Toñi Moreno cerrará la semana el jueves 25 de junio. La presentadora andaluza repasará su trayectoria profesional y compartirá algunas de las historias más divertidas que ha vivido a lo largo de sus años en televisión.