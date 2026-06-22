Sarah Santaolalla estalla en 'Mañaneros 360' tras la sentencia del 'Caso Koldo', que libra a Aldama de la cárcel: "Es acojonante"

La condena del 'Caso Koldo' ha revolucionado la escaleta de todos los programas de actualidad, y las reacciones en los platós de televisión están siendo de lo más encendidas. Tras la primera reacción de Víctor Ábalos en 'En boca de todos', otra de las más contundentes se ha vivido en el plató de 'Mañaneros 360', donde la periodista y colaboradora Sarah Santaolalla ha brotado en directo ante la llamativa diferencia de penas entre los principales implicados.

Mientras que el exministro José Luis Ábalos (24 años) y su exasesor Koldo García (19 años) han recibido el máximo castigo solicitado por la Fiscalía, la pena de cuatro años y medio impuesta al empresario Víctor de Aldama—que evita su ingreso inmediato en prisión al ser conmutada por trabajos en beneficio de la comunidad— ha desatado la indignación de la mesa de debate

"Me parece acojonante que Víctor de Aldama no vaya a entrar en prisión", arrancaba Santaolalla visiblemente indignada, recordando el durísimo contexto en el que se cometieron los delitos. "Que el corruptor y también el corrupto, porque ha sido el delincuente que se ha beneficiado cuando en este país la gente se moría. Él estaba trincando mientras tanto y no va a entrar en la cárcel", ha denunciado con dureza.

La periodista ha querido desmontar por completo la narrativa de que el empresario ha facilitado el proceso judicial, lanzando un afilado dardo que mezcla la crónica judicial con el universo televisivo: "No, no ha colaborado con la Justicia. Ha colaborado con los medios de comunicación, ha colaborado con la imagen de la justicia... Ha colaborado de plató en plató como si fuese el digno concursante de un 'reality' fracasado. Esto es la Justicia con Víctor de Aldama".

Para la colaboradora del magacín matinal, el criterio del tribunal con el empresario resulta incomprensible si se compara con el resto de los acusados. "Respecto a las penas impuestas a José Luis Ábalos y Koldo García, son las penas que eran la petición previa. Ha cumplido el tribunal con las penas solicitadas por la Fiscalía", ha analizado.

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"Es curioso que no haya cumplido en el mismo caso con Víctor de Aldama, que es la única pena rebajada y además con trabajos en beneficio de la comunidad como si hubiese sido un delincuente menor, como si hubiese cometido un pequeño hurto. Esto es una vergüenza", ha zanjado Santaolalla.