Rufián y su dardo a Iker Jiménez tras la condena sin prisión para Aldama: "3 años menos por cada programa en 'Horizonte'"

La sentencia del 'Caso Koldo', que ha condenado a José Luis Ábalos a 24 años de prisión y ha rebajado sustancialmente la pena al empresario Víctor de Aldama a cuatro años y medio, sigue provocando reacciones. A la "rabia" de Víctor Ábalos en Cuatro y la "vegüenza" de Sarah Santaolalla en TVE se ha sumado el dardo de Gabriel Rufián a 'Horizonte', el programa de Iker Jiménez.

El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso ha recurrido a sus redes sociales para analizar el polémico fallo judicial. Fiel a su estilo directo y mordaz, Rufián ha puesto el foco en el beneficio penal que ha obtenido Aldama por su supuesta cooperación, vinculándolo con sorna con el formato de actualidad capitaneado por Iker Jiménez.

Para Rufián, el pacto o la línea de defensa de Aldama sienta un precedente y lanza un claro mensaje a otros nombres salpicados por la actualidad política como Julio Martínez o Leire Díez: "Si 'colaboras' libras", ha resumido de manera tajante el político catalán.

Sin embargo, el dardo más envenenado ha ido directo hacia el ecosistema televisivo, ironizando sobre las "ventajas" judiciales de que un caso se debata con tanta intensidad en la televisión: "Concretamente, 3 años menos por cada programa en Horizonte", ha sentenciado Rufián, vinculando con ironía el devenir judicial del empresario con el espacio nocturno en Cuatro.

Más allá del 'zasca' televisivo, la publicación de Gabriel Rufián esconde un trasfondo político de enorme calado que pone en jaque la estabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez tras el durísimo golpe judicial a su exministro de Transportes.

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El líder de ERC ha aprovechado la coyuntura para cuestionar de manera abierta la viabilidad de lo que queda de mandato tras este tsunami: "Dicho esto, ¿aguantar para qué? ¿qué contenido tiene lo que queda de legislatura?", se ha preguntado de manera retórica, cerrando su análisis con un severo aviso al Ejecutivo: "Gobernar es legislar, no resistir".