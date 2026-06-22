DelPoble Fest cierra su segunda edición con miles de asistentes y pone ya el foco en 2027

DelPoble Fest ha despedido su segunda edición después de dos jornadas de conciertos, gastronomía y ocio en Tavernes de la Valldigna. Miles de personas pasaron por el recinto los días 19 y 20 de junio, confirmando el crecimiento de una cita que ya prepara su continuidad para 2027.

El cartel reunió propuestas de distintas generaciones y estilos. Malú, Loquillo, Fangoria, Taburete, Álvaro de Luna, David Otero, Lérica, Marilia y Jajajers fueron algunos de los artistas encargados de protagonizar una programación que se extendió desde la tarde hasta la madrugada.

La organización reservó también un espacio para músicos emergentes de la Comunitat Valenciana. Varios de ellos accedieron al escenario a través del concurso impulsado por el propio festival, una iniciativa con la que DelPoble Fest busca acompañar a nuevos talentos y acercarlos a un público más amplio.

Fuera de los conciertos, Gastroleague volvió a concentrar buena parte de la actividad con su oferta gastronómica y sus promociones. Las zonas de descanso y los espacios de entretenimiento completaron una propuesta dirigida tanto a grupos de amigos como a familias.

Noticias relacionadas

La última noche terminó con una fiesta dedicada a la Ruta y a algunos de los sonidos más reconocibles de aquella etapa. Tras el cierre, DelPoble Fest ya trabaja con la vista puesta en su tercera edición, con el objetivo de ampliar su programación y mantener Tavernes de la Valldigna dentro del calendario musical de la Comunitat Valenciana.