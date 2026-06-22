La novela de Elísabet Benavent que apetece leer ahora que empieza el verano: una historia fresca, ágil y llena de segundas oportunidades

El inicio del verano también trae consigo la búsqueda de historias capaces de acompañar una tarde de piscina, un viaje o unos días de descanso. En ese terreno encaja ‘Una niña buena’, la última novela de Elísabet Benavent, publicada este 2026 bajo el sello Suma. La autora regresa con una lectura ágil y con ritmo, pero sin renunciar a una trama centrada en el amor propio y en la necesidad de dejar de vivir para satisfacer las expectativas ajenas.

La protagonista es Júlia Casanovas, una antigua actriz de éxito que ahora trabaja en un bar de tapas de Barcelona. Diez años atrás aceptó un papel que terminó dañando tanto su carrera como su relación con la interpretación. Su rutina cambia cuando un desconocido aparece con una petición inesperada y la posibilidad de regresar a un mundo que creía cerrado para siempre.

A partir de ese punto, Benavent construye una historia sobre los límites, las relaciones personales y el miedo a decepcionar. Júlia ha pasado buena parte de su vida cumpliendo con lo que otros esperaban de ella, especialmente bajo la influencia de una madre controladora. El nuevo proyecto profesional la obliga a decidir si sigue siendo esa “niña buena” o empieza a escuchar sus propios deseos.

La combinación de diálogos rápidos, personajes reconocibles y capítulos que invitan a continuar facilita una lectura fresca, especialmente apropiada para quienes buscan una novela entretenida sin una trama excesivamente pesada durante las vacaciones.

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‘Una niña buena’ llega además después de que Elísabet Benavent haya superado los cinco millones de ejemplares vendidos. Su nueva historia mantiene el romance como uno de sus motores, pero pone el foco en una idea más amplia: recuperar la propia voz también puede ser una forma de empezar de nuevo.