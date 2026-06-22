'El precio justo'
'El precio justo' juntó a Luján Argüelles con un gran fan que le lanzó una inesperada proposición
La presentadora acudió al concurso de Telecinco para promocionar 'El camino de la verdad', su nuevo 'reality' de superación personal
'El precio justo' volvió este domingo por una noche al prime time de Telecinco. El concurso conducido por Carlos Sobera emitió la entrega especial ‘La casa por la ventana’, una edición que no solo sorprendió a los espectadores con nuevos juegos y un doble escaparate final con uno de los mayores premios de su historia, sino también por una visita de lo más accidentada y divertida.
Luján Argüelles reapareció en la pantalla de Telecinco para calentar motores de cara al estreno de ‘El camino de la verdad’, su nuevo formato de telerrealidad en el que varios participantes intentarán resolver sus conflictos familiares mientras recorren el Camino de Santiago. Sin embargo, lo que la asturiana no se esperaba era convertirse en el centro de las miradas debido a las intenciones de un concursante.
La comunicadora bajó al plató dispuestos a "echar un cable" a uno de los participantes para que se llevara un buen pellizco económico. La sorpresa llegó cuando el propio concursante se declaró un auténtico fanático de la invitada: "Me encanta esta mujer, como profesional y como mujer", comenzó diciendo ante la mirada cómplice de Sobera.
A pesar de confesar que su corazón ya estaba ocupado, el participante no dudó en lanzarle una propuesta de lo más atrevida: "Yo no estoy soltero, tengo algo por ahí, pero todo se puede negociar. Si es contigo, igual me perdonan", bromeó, provocando las risas en el plató.
"No, no, yo no quiero conflictos", reaccionó rápidamente Luján entre risas, cortando de raíz cualquier tipo de tonteo.
Aprovechando la coyuntura, la presentadora explicó los detalles de su inminente proyecto, un 'emotainment' donde padres e hijos con relaciones rotas recorrerán el camino francés para intentar sanar heridas. Lejos de achantarse, el concursante vio otra oportunidad de oro: "Pues igual pasa por Irún. Yo te puedo echar un cable como copresentador".
Una oferta laboral ante la que Luján Argüelles no pudo evitar lanzar un divertido "reproche" final que cerró el momentoazo de la noche:"Tú te postulas de copresentador y yo tengo que escucharte, pero yo me postulo de posible pareja y me dices 'no, yo ya tengo algo'", sentenció con su característico e irónico sentido del humor.
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