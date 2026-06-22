Martes 23 de junio
'La promesa', avance del capítulo 858: Vera acepta casarse con Lope mientras Manuel intenta evitar la marcha de Julieta
Por otra parte, Ciro anuncia su marcha debido a las afrentas recibidas
El regreso de 'La Promesa' tras el parón del lunes traerá una de las noticias más esperadas por los espectadores. Vera aceptará finalmente la propuesta de matrimonio de Lope y ambos comenzarán a imaginar el futuro que desean construir juntos lejos del palacio.
Mientras tanto, Manuel no se resignará a perder a Julieta. Tras conocer que la joven pretende marcharse junto a Ciro, hará todo lo posible para convencerla de que permanezca en La Promesa, iniciando una carrera contrarreloj para cambiar su destino.
Además, el capítulo también dejará importantes movimientos en otras tramas. Candela decidirá cargar con la culpa del robo de la carta para proteger a Teresa, Pía continuará angustiada por el peso de su secreto y Martina volverá a dejarse llevar por sus sentimientos junto a Adriano en un momento que podría traer consecuencias inesperadas.
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