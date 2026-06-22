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Martes 23 de junio

'La promesa', avance del capítulo 858: Vera acepta casarse con Lope mientras Manuel intenta evitar la marcha de Julieta

Por otra parte, Ciro anuncia su marcha debido a las afrentas recibidas

'La promesa'

'La promesa' / RTVE

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Redacción Yotele

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Madrid
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El regreso de 'La Promesa' tras el parón del lunes traerá una de las noticias más esperadas por los espectadores. Vera aceptará finalmente la propuesta de matrimonio de Lope y ambos comenzarán a imaginar el futuro que desean construir juntos lejos del palacio.

Mientras tanto, Manuel no se resignará a perder a Julieta. Tras conocer que la joven pretende marcharse junto a Ciro, hará todo lo posible para convencerla de que permanezca en La Promesa, iniciando una carrera contrarreloj para cambiar su destino.

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Además, el capítulo también dejará importantes movimientos en otras tramas. Candela decidirá cargar con la culpa del robo de la carta para proteger a Teresa, Pía continuará angustiada por el peso de su secreto y Martina volverá a dejarse llevar por sus sentimientos junto a Adriano en un momento que podría traer consecuencias inesperadas.

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