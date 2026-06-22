Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ola de calorIncendiosGibraltarLa MinaResultados elecciones ColombiaAbelardo de la EspriellaJuntsGuerra IránMaristasArenys de Mar
instagramlinkedin

Domingo 21 junio

Audiencias TV ayer | La victoria de España ante Arabia Saudí barre en TVE mientras 'El precio justo' pincha con su especial en prime time

Por la noche 'La película de la semana' consigue su mejor dato del año y 'Una nueva vida' cumple como segunda opción

Mundial 2026 / El precio justo

Mundial 2026 / El precio justo / La 1 / TELECINCO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

PRIME TIME

La 1

La película de la semana: Amenaza en el aire: 15,2% y 1.627.000

Cine: La isla: 10,7% y 630.000

Antena 3

Una nueva vida: 10,1% y 789.000

Telecinco

El precio justo: 9,1% y 883.000

Cuatro

Cuarto Milenio: 4,6% y 491.000 / 6,2% y 559.000

laSexta

Anatomía de...: 4,9% y 538.000 / 2,9% y 254.000

La 2

Imprescindibles: 2,5% y 274.000

Me meto en un jardín: 2,5% y 262.000 / 2% y 160.000

LATE NIGHT

Telecinco

El precio justo: 7,4% y 321.000 / 8,6% y 195.000

La 1

Estudio estadio: Mundial: 7,5% y 178.000

Cuatro

Cuarto Milenio: 5,7% y 177.000

Antena 3

Una nueva vida: 5,2% y 130.000

laSexta

Anatomía de...: 3,2% y 164.000 / 3,3% y 97.000 / 3% y 54.000

TARDE

La 1

Teledeporte: Directo al Mundial: 13,7% y 1.284.000

Camino a Nueva York: 12,6% y 1.187.000

Previo Mundial 2026: España - Arabia Saudí: 53,9% y 7.451.000

Fútbol Mundial 2026: España - Arabia Saudí: 55,9% y 7.909.000

Camino a Nueva York: 31,3% y 3.414.000

Antena 3

Multicine: 7,2% y 839.000 / 4,9% y 577.000

Cuatro

Home Cinema: Camino de la venganza: 8,4% y 788.000

Home Cinema 2: Delicioso: 2,2% y 292.000

Telecinco

Fiesta: 5,1% y 599.000

laSexta

La roca: 2,7% y 318.000

La 2

Saber y ganar: 4,4% y 406.000

Grandes Documentales; 1,5% y 167.000

Documentales de La 2: 0,6% y 88.000

De tapas por España: 2,2% y 255.000

La gran aventura de la lengua española: 2,4% y 248.000

MAÑANA

La 1

Fin de semana 24h: 16,1% y 254.000

Viaje al centro de la tele: 10,9% y 428.000

D Corazón: 11,4% y 740.000

RÁNKING

Diario: La 1 (23,7%), Antena 3 (8,9%), Telecinco (6,3%), Cuatro (5,5%), laSexta (3,9%), La 2 (2,6%).

Mes: La 1 (14,1%), Antena 3 (12,6%), Teleconco (8,6%), Cuatro (6,3%), laSexta (5,5%), La 2 (3,5%).

Noticias relacionadas

*En elaboración.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los conductores mayores de 74 años alcanzan la cifra récord de 1,9 millones y tienen la tasa de siniestralidad más baja
  2. Muere el tercer menor en el hospital tras el accidente en la playa de la Arrabassada de Tarragona
  3. Un pueblo de 44 habitantes de Soria inaugura una piscina climatizada de 1,3 millones financiada por las eólicas: 'Espero que dé vida al pueblo
  4. El impacto del kéfir en la microbiota: 'Es incluso mejor que el yogur, sus levaduras ayudan a absorber calcio y hierro
  5. El teléfono aportado por EEUU desvela que Zapatero estaba 'muy enfadado' al salir su nombre vinculado al rescate de Plus Ultra
  6. Albert Ubach, víctima de tres maristas del colegio de Rubí: 'Me convirtieron en su juguete sexual
  7. Guía para saber distinguir un buen kéfir de otro que no lo es
  8. La Guardia Civil identifica una estafa a través de SMS fraudulentos que simulaban ser de bancos

Audiencias TV ayer | La victoria de España ante Arabia Saudí barre en TVE mientras 'El precio justo' pincha con su especial en prime time

Audiencias TV ayer | La victoria de España ante Arabia Saudí barre en TVE mientras 'El precio justo' pincha con su especial en prime time

Directo |  Irán y EEUU concluyen la primera ronda de negociaciones con "avances alentadores", según los países mediadores

Directo |  Irán y EEUU concluyen la primera ronda de negociaciones con "avances alentadores", según los países mediadores

Guerra Ucrania - Rusia, en directo | El Kremlin advierte a Ucrania de que su situación en el frente será catastrófica

Guerra Ucrania - Rusia, en directo | El Kremlin advierte a Ucrania de que su situación en el frente será catastrófica

Tensión en La Mina por una nueva tanda de desahucios

Tensión en La Mina por una nueva tanda de desahucios

Llega a España Fabhalta® (iptacopán), la primera y única terapia oral dirigida a la causa raíz de la glomerulopatía C3

Llega a España Fabhalta® (iptacopán), la primera y única terapia oral dirigida a la causa raíz de la glomerulopatía C3

Muere un marino egipcio en un ataque ruso a un carguero turco en el mar Negro

Muere un marino egipcio en un ataque ruso a un carguero turco en el mar Negro

Confirmado por el BOE: el miércoles 24 de junio, día de San Juan, es festivo en tres comunidades de España

Confirmado por el BOE: el miércoles 24 de junio, día de San Juan, es festivo en tres comunidades de España

Catalunya extiende el nivel rojo de incendios a 558 municipios y amplía la alerta al litoral y el prelitoral central

Catalunya extiende el nivel rojo de incendios a 558 municipios y amplía la alerta al litoral y el prelitoral central