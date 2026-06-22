Domingo 21 junio
Audiencias TV ayer | La victoria de España ante Arabia Saudí barre en TVE mientras 'El precio justo' pincha con su especial en prime time
Por la noche 'La película de la semana' consigue su mejor dato del año y 'Una nueva vida' cumple como segunda opción
PRIME TIME
La 1
La película de la semana: Amenaza en el aire: 15,2% y 1.627.000
Cine: La isla: 10,7% y 630.000
Antena 3
Una nueva vida: 10,1% y 789.000
Telecinco
El precio justo: 9,1% y 883.000
Cuatro
Cuarto Milenio: 4,6% y 491.000 / 6,2% y 559.000
laSexta
Anatomía de...: 4,9% y 538.000 / 2,9% y 254.000
La 2
Imprescindibles: 2,5% y 274.000
Me meto en un jardín: 2,5% y 262.000 / 2% y 160.000
LATE NIGHT
Telecinco
El precio justo: 7,4% y 321.000 / 8,6% y 195.000
La 1
Estudio estadio: Mundial: 7,5% y 178.000
Cuatro
Cuarto Milenio: 5,7% y 177.000
Antena 3
Una nueva vida: 5,2% y 130.000
laSexta
Anatomía de...: 3,2% y 164.000 / 3,3% y 97.000 / 3% y 54.000
TARDE
La 1
Teledeporte: Directo al Mundial: 13,7% y 1.284.000
Camino a Nueva York: 12,6% y 1.187.000
Previo Mundial 2026: España - Arabia Saudí: 53,9% y 7.451.000
Fútbol Mundial 2026: España - Arabia Saudí: 55,9% y 7.909.000
Camino a Nueva York: 31,3% y 3.414.000
Antena 3
Multicine: 7,2% y 839.000 / 4,9% y 577.000
Cuatro
Home Cinema: Camino de la venganza: 8,4% y 788.000
Home Cinema 2: Delicioso: 2,2% y 292.000
Telecinco
Fiesta: 5,1% y 599.000
laSexta
La roca: 2,7% y 318.000
La 2
Saber y ganar: 4,4% y 406.000
Grandes Documentales; 1,5% y 167.000
Documentales de La 2: 0,6% y 88.000
De tapas por España: 2,2% y 255.000
La gran aventura de la lengua española: 2,4% y 248.000
MAÑANA
La 1
Fin de semana 24h: 16,1% y 254.000
Viaje al centro de la tele: 10,9% y 428.000
D Corazón: 11,4% y 740.000
RÁNKING
Diario: La 1 (23,7%), Antena 3 (8,9%), Telecinco (6,3%), Cuatro (5,5%), laSexta (3,9%), La 2 (2,6%).
Mes: La 1 (14,1%), Antena 3 (12,6%), Teleconco (8,6%), Cuatro (6,3%), laSexta (5,5%), La 2 (3,5%).
*En elaboración.
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