Audiencias TV ayer | La victoria de España ante Arabia Saudí barre en TVE mientras 'El precio justo' pincha con su especial en prime time

PRIME TIME

La 1

La película de la semana: Amenaza en el aire: 15,2% y 1.627.000

Cine: La isla: 10,7% y 630.000

Antena 3

Una nueva vida: 10,1% y 789.000

Telecinco

El precio justo: 9,1% y 883.000

Cuatro

Cuarto Milenio: 4,6% y 491.000 / 6,2% y 559.000

laSexta

Anatomía de...: 4,9% y 538.000 / 2,9% y 254.000

La 2

Imprescindibles: 2,5% y 274.000

Me meto en un jardín: 2,5% y 262.000 / 2% y 160.000

LATE NIGHT

Telecinco

El precio justo: 7,4% y 321.000 / 8,6% y 195.000

La 1

Estudio estadio: Mundial: 7,5% y 178.000

Cuatro

Cuarto Milenio: 5,7% y 177.000

Antena 3

Una nueva vida: 5,2% y 130.000

laSexta

Anatomía de...: 3,2% y 164.000 / 3,3% y 97.000 / 3% y 54.000

TARDE

La 1

Teledeporte: Directo al Mundial: 13,7% y 1.284.000

Camino a Nueva York: 12,6% y 1.187.000

Previo Mundial 2026: España - Arabia Saudí: 53,9% y 7.451.000

Fútbol Mundial 2026: España - Arabia Saudí: 55,9% y 7.909.000

Camino a Nueva York: 31,3% y 3.414.000

Antena 3

Multicine: 7,2% y 839.000 / 4,9% y 577.000

Cuatro

Home Cinema: Camino de la venganza: 8,4% y 788.000

Home Cinema 2: Delicioso: 2,2% y 292.000

Telecinco

Fiesta: 5,1% y 599.000

laSexta

La roca: 2,7% y 318.000

La 2

Saber y ganar: 4,4% y 406.000

Grandes Documentales; 1,5% y 167.000

Documentales de La 2: 0,6% y 88.000

De tapas por España: 2,2% y 255.000

La gran aventura de la lengua española: 2,4% y 248.000

MAÑANA

La 1

Fin de semana 24h: 16,1% y 254.000

Viaje al centro de la tele: 10,9% y 428.000

D Corazón: 11,4% y 740.000

RÁNKING

Diario: La 1 (23,7%), Antena 3 (8,9%), Telecinco (6,3%), Cuatro (5,5%), laSexta (3,9%), La 2 (2,6%).

Mes: La 1 (14,1%), Antena 3 (12,6%), Teleconco (8,6%), Cuatro (6,3%), laSexta (5,5%), La 2 (3,5%).

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*En elaboración.