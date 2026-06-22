Ana Rosa Quintana se suma a las críticas al juez Peinado y reconoce que las medidas contra Begoña Gómez son "exageradas"

'El programa de Ana Rosa' ha arrancado su emisión de hoy con un editorial de lo más contundente. Ana Rosa Quintana no ha dejado títere con cabeza al analizar la última hora de la investigación a Begoña Gómez, centrando sus críticas tanto en el auto dictado por el juez Juan Carlos Peinado como en la "hiperbólica" respuesta por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Buenos días. Bienvenidos al reino de la hipérbole. Todo es exagerado", arrancaba la comunicadora mirando fijamente a cámara. Quintana ha calificado de "desproporcionadas" las medidas cautelares impuestas a la mujer del presidente, asegurando que el polémico auto del magistrado solo sirve para alimentar el discurso del Ejecutivo: "Están dando alas al argumentario de la sincronizada".

La presentadora ha criticado la dureza con la que el Consejo de Ministros ha reaccionado al respecto. "Desde el Consejo de Ministros hablan de los jueces como 'la mafia desatada'. La misma mafia que puso en marcha la mafia de las cloacas ahora critica a la mafia. Todo es cuestión de focos", ha lamentado, afeando también que el Gobierno "salga en tromba" a defender a la Policía cuando, según sus palabras, "la ha dejado a los pies de los caballos".

Para Ana Rosa, el papel del magistrado está desviando la atención de lo verdaderamente importante: "Las palabras desacertadísimas de Peinado y las medidas cautelares exageradas, como retirar el pasaporte a Begoña Gómez y citarla cada quince días, son el bosque que no deja ver los árboles de toda la red que tejió la mujer del presidente para convertirse en catedrática de presuntos delitos como corrupción entre particulares, tráfico de influencias, malversación de fondos y apropiación indebida".

En la última parte de su discurso, Quintana ha tirado de ironía para describir la actitud de los ministros de Pedro Sánchez: "Desde Moncloa se ha abierto un concurso para que el ministro que mejor defienda a Begoña se lleve de premio unas vacaciones en La Mareta". Además, ha recordado que campañas en redes sociales como '#YoConBegoña' ya se utilizaron en el pasado con otros nombres propios del partido como Ábalos, Cerdán o Zapatero.

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Finalmente, la conductora de Telecinco ha defendido la salud democrática del país por encima de los lodos políticos. "Si se trata de juzgar al juez, ya está la Audiencia Provincial para eso, lo que demuestra que el Estado de derecho funciona", ha explicado, zanjando su editorial con un durísimo ataque al presidente del Gobierno: "En realidad, la única fuga es la huida hacia adelante de un presidente acorralado. Yo con la Justicia".