Semana del 22 al 28 junio
'Valle Salvaje', avance semanal: don Aurelio desata el terror con un castigo humillante y un descubrimiento amenaza con cambiarlo todo
Además, la llegada del obispo va a suponer un martirio para Victoria mientras la hija de don Hernando quiere irse del valle
'Valle Salvaje' vivirá una de sus semanas más intensas con don Aurelio convertido en el gran protagonista. El poderoso obispo llevará su autoridad hasta límites insospechados con un castigo que conmocionará a todos los habitantes del Valle, mientras las historias de amor seguirán avanzando entre dudas, rechazos y nuevas oportunidades. Además, un inesperado descubrimiento en el último capítulo podría alterar el futuro de varios personajes. La serie no emitirá episodio el lunes por la cobertura del Mundial de Fútbol y regresará el martes con nuevos capítulos cargados de tensión.
Capítulo 437: martes 23 de junio
La semana arrancará con la llegada de don Aurelio dispuesto a imponer su voluntad. El obispo interrogará a José Luis y Victoria, pero la situación se descontrolará cuando pierda los nervios y descargue toda su ira sobre uno de ellos con un castigo de una dureza sin precedentes. Paralelamente, Braulio intentará acercarse a Manuela en un momento en el que sus sentimientos comenzarán a complicarse todavía más.
Capítulo 438: miércoles 24 de junio
Lejos de conformarse con el castigo inicial, don Aurelio decidirá humillar públicamente a Victoria ante todos los vecinos del Valle, dejando claro que nadie está por encima de su autoridad. Mientras tanto, Braulio recurrirá a Alejo para intentar conquistar a Manuela, sin sospechar que la joven empieza a fijarse en otra persona, lo que podría dar un giro inesperado a esta historia.
Capítulo 439: jueves 25 de junio
Cuando parecía que nadie se atrevería a desafiar al obispo, una persona dará un paso al frente para enfrentarse a don Aurelio, provocando la sorpresa de Victoria. Al mismo tiempo, Martín encontrará en Leonor el apoyo que necesitaba para sincerarse con Pepa y afrontar de una vez sus verdaderos sentimientos.
Capítulo 440: viernes 26 de junio
La semana terminará con un importante hallazgo protagonizado por Luisa, Bárbara y Leonor, cuyo descubrimiento podría cambiar el rumbo de varias de las tramas principales. Además, Braulio continuará inseguro respecto a Manuela, mientras don Hernando suplicará a su hija que permanezca en el Valle y Alejo pondrá en marcha un nuevo plan para ayudar a su primo a conquistarla.
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