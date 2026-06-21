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Semana del 22 al 28 junio

'La promesa', avance semanal: el Marqués de Luján se ve sorprendido por el parto de María Fernández y tiene que ayudarla

Además, Pía confiesa a Ricardo el gran secreto que la está atormentando: Leocadia mató a Jana.

'La promesa'

'La promesa' / RTVE

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Redacción Yotele

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Madrid
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'La Promesa' afronta una semana decisiva marcada por el Mundial de Fútbol, que provocará la ausencia de emisión el lunes 22 de junio. A partir del martes, la ficción de La 1 recuperará el pulso con la esperada boda de Lope y Vera, el futuro incierto de Julieta, las dudas de Curro y Ángela y el dramático parto de María Fernández, que pondrá en vilo a todos los habitantes del palacio.

Capítulo 858: martes 23 de junio

Tras anunciar Ciro que abandonará La Promesa junto a Julieta, Manuel hará todo lo posible por impedir su marcha. Mientras tanto, Vera aceptará la propuesta de matrimonio de Lope y ambos comenzarán a soñar con una nueva vida lejos del palacio. En paralelo, Candela se inculpará del robo de la carta para proteger a Teresa, Pía seguirá atormentada por un secreto y Martina y Adriano darán rienda suelta a sus sentimientos con un beso que podría haber tenido testigos.

Capítulo 859: miércoles 24 de junio

El servicio se volcará en la organización de la boda de Lope y Vera, que finalmente se celebrará en La Promesa en una emotiva ceremonia. Mientras Manuel renunciará al enlace para despedirse de Julieta y tomar una decisión desesperada para evitar que abandone el palacio, Pía se preparará para revelar a Ricardo quién acabó realmente con la vida de Jana.

Capítulo 860: jueves 25 de junio

La decisión de Manuel surtirá efecto y Ciro aceptará quedarse en La Promesa. Al mismo tiempo, Teresa y Ricardo recuperarán sus antiguos puestos, mientras Martina continuará atrapada entre Jacobo y Adriano. Sin embargo, la mayor preocupación llegará cuando Alonso acompañe a María Fernández al médico y la joven se ponga de parto durante el trayecto.

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Capítulo 861: viernes 26 de junio

Con Alonso como único apoyo, María Fernández dará a luz en circunstancias límite. Pero la alegría del nacimiento se transformará rápidamente en angustia cuando el bebé no rompa a llorar. Además, Ciro confirmará definitivamente que permanecerá en el palacio, Curro y Ángela limarán sus diferencias y Manuel explicará el sacrificio que ha hecho para evitar perder a Julieta.

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