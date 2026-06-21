Audiencias TV ayer: 'Malas Lenguas Noche' culmina su sorpasso a La Sexta en otra noche dominada por 'La Voz Kids'

'La Voz Kids' volvió a demostrar su fortaleza en la noche del sábado liderando con comodidad el prime time. El talent musical de Antena 3 anotó un 12,9% de cuota de pantalla y reunió a 902.000 espectadores, lo que lo convirtió en la opción favorita del público.

El segundo puesto de la noche se lo quedó Telecinco con 'Hay una cosa que te quiero decir', que firmó un 8,9% de share y 593.000 espectadores, manteniéndose como la principal alternativa de la noche, aunque a notable distancia del líder.

La gran sorpresa de la jornada la dio La 2. El programa 'Malas Lenguas Noche' firmó una gran noche al alcanzar un 6,4% de cuota y 451.000 espectadores, logrando un claro sorpasso sobre su rival directo, 'laSexta Xplica', que se tuvo que conformar con la última posición del ranking al promediar un 5% de share y 357.000 seguidores.

Por su parte, el cine de Cuatro funcionó bastante bien con '12 trampas', que se plantó en un 6,2% y 534.000 espectadores, superando en miles de espectadores a las ofertas informativas gracias a su menor duración.

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La cruz de la moneda se la llevó La 1. El documental de la Selección española, 'Denominación de origen', se hundió por completo en la noche del sábado, registrando un preocupante 5,6% de cuota de pantalla y 502.000 espectadores, quedando relegado por debajo de la oferta cinematográfica y de entretenimiento de la competencia.