'Anatomía de un instante' y Carmen Machi por 'Celeste' triunfan en los primeros Anillos de oro en Tenerife: lista completa de premiados

'Anatomía de un instante' se ha convertido en la triunfadora indiscutible de la primera edición de los Premios Anillos de Oro. La ficción de Movistar Plus+ y DLO ha arrasado en los galardones dedicados a las producciones de ficción otorgados por el Círculo de Profesionales de las Series Españolas y producidos por Womack Group, que se han entregado este sábado 19 de junio en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife.

Dirigida por Alberto Rodríguez y protagonizada por Álvaro Morte, Eduard Fernández, Manolo Solo, David Lorente, Óscar de la Fuente, Juanma Navas y Miki Esparbé, 'Anatomía de un instante' partía desde el principio como la gran favorita, logrando alzarse con 13 premios de un total de 15 nominaciones, entre las que destaca la de mejor actor protagonista para Álvaro Morte, que no pudo acudir a la ceremonia.

Además de esta contundente victoria de la serie producida por José Manuel Lorenzo, basada en el exitoso libro de Javier Cercas, Carmen Machi logró alzarse con el premio a la mejor actriz por 'Celeste' (tampoco estuvo presente), la segunda temporada de 'Poquita fe' logró convertirse en la mejor comedia, y 'Querer’, que sumaba 8 candidaturas, solo conquistó la categoría de mejor guion original.

‘Yakarta’ y ‘Superestar’, con 6 y 5 opciones de ganar, respectivamente, no consiguieron llevarse ningún premio. Por último, Antonio Resines recogió el premio a toda una vida por su extensa trayectoria como intérprete de series de ficción de éxito como 'Los ladrones van a la oficina', 'A las once en casa' o 'Los Serrano'.

Mejor guión original

Juan Maidagán y Pepón Montero por 'Poquita Fe T2 '

Alauda Ruíz de Azúa, Eduard Sola y Júlia de Paz por 'Querer' (PREMIADA)

Diego San José, Daniel Castro y Fernando Delgado-Hierro por 'Yakarta'

Mejor guión adaptado

Rafael Cobos, Fran Araújo y Alberto Rodríguez por 'Anatomía de un instante' (PREMIADA)

Javier Olivares, Pablo Lara, Daniel Corpas e Isabel Sánchez por 'ENA, la reina Victoria Eugenia'

Irene Rodríguez, Alba Lucio y Tatiana Rodríguez por 'Las hijas de la criada'

Mejor edición o montaje

Alberto del Campo por 'Los años nuevos'

Andrés Gil por 'Querer'

José M. G. Moyano por 'Anatomía de un instante' (PREMIADA)

Mejor postproducción y recursos digitales

Fran Belda por 'En fin'

José Manuel Moyano por 'Anatomía de un instante' (PREMIADA)

Adriana Velasco, Óscar Abades (efectos especiales) y Manu Herrera (efectos visuales) por 'El inmortal T2'

Mejor serie internacional

'Little disasters'

' The Walking Dead: Daryl Dixon T3' (PREMIADA)

'True love'

'What it feels like for a girl'

Mejor Film Commission / Office

Andalucía Film Commission (PREMIADA)

Film Madrid Region (PREMIADA)

Rías Baixas Film Commission

Mejor serie latinoamericana

'50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa'

'El dentista'

'Los mil días de Allende' (PREMIADA)

Mejor dirección de arte

Pepe Domínguez del Olmo por 'Anatomía de un instante' (PREMIADA)

Idoia Esteban por 'Superestar'

Jorge Soto por 'La vida breve'

Mejor dirección de producción

Itziar García Zubiri por 'Querer'

Juan López Olivar por 'ENA, la reina Victoria Eugenia'

Alex Miyata por 'Anatomía de un instante' (PREMIADA)

Mejor casting

Txabe Atxa y Florencia Inés González por 'Poquita Fe T2'

Eva Leira y Yolanda Serrano por 'Anatomía de un instante' (PREMIADAS)

Eva Leira y Yolanda Serrano por 'Querer'

Mejor actriz protagonista

Nagore Aramburu por 'Querer'

Carmen Machi por 'Celeste' (PREMIADA)

Esperanza Pedreño por 'Poquita Fe T2'

Mejor vestuario

Fernando García por 'Anatomía de un instante'

Ana López Cobos por 'Superestar'

Helena Sanchís, con la colaboración especial de Ana Locking, por 'La vida breve' (PREMIADA)

Mejor maquillaje y peluquería

Angela Centeno y Pablo Morillas por 'Superestar'

Yolanda Piña y Nacho Díaz por 'Anatomía de un instante' (PREMIADOS)

Ana Urosa y Laura Pérez (Maquillaje) y Alicia López (peluquería) por 'La vida breve.

Mejor fotografía

Alex Catalán por 'Anatomía de un instante' (PREMIADO)

Óscar Montesinos y Jesús Valera por 'El Marqués'

Jaime Pérez por 'Rapa T3'

Mejor sonido

Coque F . Lahera por 'Marbella'

Alberto García Altez por 'La vida breve'

Andrea Sáenz Pereiro por ' Querer'

Daniel de Zayas por 'Anatomía de un instante' (PREMIADO)

Mejor intérprete revelación

Manuela Calle por 'Marbella'

Aina Martínez por 'Pubertat'

Carla Quílez por 'Yakarta' (PREMIADA)

Mejor producción ejecutiva

Fran Araújo (Movistar Plus+), Laura Fernández Espeso, Javier Méndez, Alejandro Flórez y Diego San José (100 balas - The Mediapro Studio) por 'Yakarta'

Cristóbal Garrido, Adolfo Valor, Antonio Asensio, Paloma Molina y Susana Herreras por 'La vida breve'

José Manuel Lorenzo (DLO Producciones), Manuela Ocón Aburto y Fran Araújo (Movistar Plus+) por 'Anatomía de un instante' (PREMIADOS)

Mejor música

Juan Ibáñez por 'Los años nuevos'

Alex de Lucas y Raúl Santos por 'Superestar'

C. Tangana por 'Esta ambición desmedida' (PREMIADO)

Andrea H. Catalá y Marta Pastor por 'Superestar'

Mejor actor protagonista

Javier Cámara por 'Yakarta'

Pedro Casablanc por 'Querer'

Álvaro Morte por 'Anatomía de un instante' (PREMIADO)

Mejor serie de no ficción

'Alaska Revelada'

' Esta ambición desmedida' (PREMIADA)

'Luz en la oscuridad T2'

Mejor serie de ficción comedia

'Celeste'

'La vida breve'

'Poquita Fe T2' (PREMIADA)

Mejor serie de ficción dramática

' Anatomía de un instante' (PREMIADA)

'Querer'

'Yakarta'

Mejor intérprete de reparto

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