Raquel Bollo, rota en lágrimas al contar cómo la trataron cuando denunció violencia de género: "La víctima no estaba tan protegida"

Raquel Bollo ha vuelto a sentarse en un plató de televisión para plantarle cara a su pasado. Tras el lanzamiento de su libro autobiográfico, 'La vida después del ruido', la sevillana ha concedido en '¡De viernes!' una entrevista sobrecogedora. Sin filtros y rota por el dolor, la de Jerez ha recordado el infierno de violencia de género que sufrió durante su matrimonio con el cantante Chiquetete, primo de Isabel Pantoja, desvelando pasajes inéditos y terroríficos que hasta ahora nunca habían visto la luz.

"Me hacía falta ese libro. Mi vida también ha tenido cosas bonitas y empiezo contando quién es Raquel", explicaba visiblemente emocionada al arrancar la noche. Sin embargo, el tono cambió por completo al rememorar la incomprensión social y el juicio público al que fue sometida tras denunciar los malos tratos en el año 2003.

Uno de los momentos más duros de la noche llegó cuando Raquel Bollo denunció el cuestionamiento que sufrió en una época donde, según sus palabras, la víctima no estaba tan protegida". Entre lágrimas, la invitada confesó el daño que le hizo que se pusiera en tela de juicio su sufrimiento.

"Durante mucho tiempo me ha hecho daño porque, cuando intentas salir de eso, tienes que empezar a demostrar. ¿Por qué tenía que seguir demostrando? Porque había mucho ruido. Veía a mis padres reventados porque no me habían criado para eso".

El programa de Telecinco abordó uno de los capítulos más oscuros del libro: una brutal paliza que sufrió por parte del artista y que estuvo a punto de terminar en tragedia. "Estuvo toda la tarde maltratándome. Fueron golpes, golpes, golpes... Sentí miedo, creí que me mataba", relató con la voz entrecortada ante el sobrecogimiento de los colaboradores en plató.

Fue en ese instante crítico cuando un elemento fortuito la salvó de un desenlace fatal: su hijo Manuel, que entonces era solo un niño, llamó a la puerta de la habitación.

"Mi hijo volvió al momento, no se pudo quedar tranquilo", recuerda Raquel.

Al ser preguntada sobre si temió por el bienestar de sus pequeños, la andaluza fue tajante: "Pienso que los hijos vienen al mundo para darte la vida, y mi hijo Manuel me la dio a mí. No sé qué habría pasado si no llega a llamar a la puerta aquel día".

La entrevista también puso el foco en la posterior filtración a los medios de este trágico episodio. Al ser preguntada por la identidad de la persona que aireó el informe médico y la agresión, Raquel Bollo se mostró misteriosa pero rotunda: "Se llevará ese secreto a la tumba".

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Para cerrar, la colaboradora también abordó el calvario posterior a la separación, recordando ñas graves amenazas que recibió tras dar el paso definitivo de denunciar judicialmente al primo de la tonadillera. Una época oscura que ahora, gracias a la literatura, Raquel Bollo ha logrado transformar en su particular catarsis.