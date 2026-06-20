Del Poble Fest completa su primera gran noche y encara un cierre con Malú, Loquillo y David Otero

Del Poble Fest 2026 superó este viernes su primera gran prueba en Tavernes de la Valldigna. La segunda edición del festival reunió a miles de asistentes en una jornada en la que los conciertos convivieron con la oferta gastronómica, las zonas de descanso y diferentes espacios pensados para prolongar la actividad durante toda la tarde y la noche.

Fangoria fue uno de los nombres principales de la apertura con un espectáculo marcado por sus canciones más conocidas. Antes, Taburete y Álvaro de Luna habían logrado una de las respuestas más intensas del público, mientras Lérica llevó el tono más festivo al recinto. Marilia repasó parte de su carrera dentro de su gira por el 30 aniversario de Ella Baila Sola.

La programación del viernes también incluyó la actuación de Jajajers DJ Set, responsable de mantener la música hasta el final de la jornada. La organización destacó además la buena acogida de Gastro League y de las áreas habilitadas para familias y grupos de amigos, dos elementos con los que el festival busca diferenciarse de una programación basada únicamente en conciertos.

La segunda y última noche llegará este sábado 20 de junio con Malú, Loquillo, David Otero, Samarök y Yoly Saa. El recinto volverá a reservar espacio para artistas emergentes, una de las apuestas de Del Poble Fest para dar visibilidad a nuevas propuestas musicales.

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El cierre quedará en manos de 2000 Fest – La Millor Festa de la Ruta, que reunirá a varios DJ vinculados a aquella etapa musical. Con esta última jornada, Del Poble Fest intentará confirmar el crecimiento de una cita que alcanza su segunda edición en Tavernes de la Valldigna.